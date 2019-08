Coluna Bandeirada do dia 24 de agosto de 2019

Myasava quer deslanchar na Stock Light

A Stock Light chega à metade da temporada neste fim de semana, com a realização da quarta etapa, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A segunda fase terá provas no Velopark no daí 15 de setembro; Cascavel, 20 de outubro; Goiânia, 24 de novembro; e novamente Interlagos, no dia 115 de dezembro.

Com uma paralisação de quase três meses, prevista no calendário, pilotos e equipes focam a fase final do campeonato, que será de definições. Entre os competidores que estão ansiosos pela volta das provas e projetando bons resultados até o fim da temporada está o paranaense Gustavo Myasava, da equipe MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Menzoil/Boxer/Drugovich/Noma. Ele quer aproveitar a etapa de Interlagos para deslanchar no campeonato e entrar de vez na briga direta pelo título.

Com três etapas, disputadas, Myasava está em 13º no campeonato, com 53 pontos. Pontuando nas duas provas de Interlagos, ele deverá ganhar algumas posições na classificação. Seu objetivo é entrar no TOP. Se estiver entre os seis primeiros nas duas provas, poderá sair de Interlagos entre os oito mais bem colocados no campeonato.

Segundo Gustavo Myasava, Interlagos é um dos seus autódromos preferidos, não só por ser o templo do automobilismo brasileiro, mas por suas características, com curvas de alta velocidade. “Sempre ando bem em Interlagos e espero mais um fim de semana de bons resultados”, destaca Gustavo Myasava.

Programação

A programação prevê para este sábado um treino livre a partir das 8h e o treino classificatório terá início às 11h. A Corrida 1 da etapa paulista tem largada prevista para as 14h15. A Corrida 2 será neste domingo, com largada programada para as 8h15.

Corrida do Milhão neste domingo

A Stock Car realiza neste domingo a Corrida do Milhão, no Autódromo de Interlagos. A largada será às 11h30, com duração de 40 minutos, mais uma volta. A Rede Globo transmite a prova ao vivo, dentro do programa Esporte Espetacular. Nas dez edições anteriores, os vencedores foram Rubens Barrichello (2014 e 2018), Thiago Camilo (2011, 2012 e 2015), Valdeno Brito (2008), Ricardo Maurício (2010), Daniel Serra (2017), Felipe Fraga (2016) e Ricardo Zonta (2013).

Akyu Myasava também Compete em Interlagos

Akyu Myasava, da equipe EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil, também irá competir em Interlagos neste fim de semana, só que no kartódromo. Sensação do Campeonato Brasileiro de Kart, disputado no mês passado, em Cascavel, quando fez 25 ultrapassagens na Prova Final, conquistando o oitavo lugar depois de largar em 34º, Akyu irá disputar a terceira etapa da Copa Interlagos neste sábado e domingo.

Campeão brasileiro, Muggiati volta às pistas na Copa SPR

Campeão da categoria Graduados no Campeonato Brasileiro de Kart, disputado no mês passado, em Cascavel, o paranaense José Luiz Muggiati Neto retorna às pistas neste fim de semana. Sábado o piloto da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte disputa a terceira etapa da Copa SPR, no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina.

Falando sobre a conquista do título brasileiro, Muggiati destaca que a ficha ainda não caiu, mas teve um mês com agenda cheia. Foram muitas entrevistas, compromissos promocionais e muitas mensagens. “Ainda não consigo acreditar que conquistei esse título que almejei a minha vida inteira. É inacreditável o alcance que esse Brasileiro teve. Recebi milhares de mensagens pela conquista e dei centenas de entrevistas. É muito gostoso ter o reconhecimento pelo trabalho que realizamos”, acentua Muggiati.

Sobre a Copa SPR, Muggiati frisa que disputou a segunda etapa, quando conquistou o terceiro lugar. Não participou da primeira etapa em função de uma fratura nas costelas em decorrência de um acidente quando competia nos Estados Unidos.

Para a terceira etapa, neste sábado, Muggiati é confiança total. “Será a primeira competição após o Brasileiro. Estou confiante é vou à pista para brigar pela vitória”, finaliza José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte.

Galvão Bueno

A Rede Globo escalou Galvão Bueno para narrar a Corrida do Milhão da Stock Car, que será disputada neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A largada será às 11h30. Há 15 anos a Globo não permitia Galvão narrar corridas da Stock Car porque que seu filho Cacá Bueno é uma das estrelas da categoria.

Rali dos Sertões

Começa neste sábado o maior rali das Américas. Com a realização do Super Prime, a partir das 17h30, terá início a 27ª edição do Rali dos Sertões em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A competição vai até o dia 1º de setembro, com chegada em Aquiraz, no Ceará.