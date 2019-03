Coluna Bandeirada do dia 23 de março de 2019

Drugovich e Tibola colhem bons resultados

A colaboração Osvaldo Drugovich Junior/Renato Tibola já rende bons resultados. O piloto de Maringá venceu a categoria Super Sênior com motores do preparador cascavelense na segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova foi disputada no último sábado, no Kartódromo Delci Damian.

Junior Drugovich escolheu os motores de Renato Tibola para o Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado de 15 a 27 de julho, em Cascavel. “Eu me identifico com o Renato porque ele é como eu: fala pouco e age muito”, diz Júnior Drugovich.

Milton Santos está com mais vontade de vencer

A frustração de ver a vitória na categoria Super F-4 escapar na segunda etapa do Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada no último sábado, só aumenta a vontade de vencer de Milton dos Santos para a terceira etapa, marcada para os dias 12 e 13 de abril.

Milton largou na pole position e liderava com boa vantagem quando começou a entrar água no carburador de seu kart. Na última volta o motor começou a falhar e caiu da liderança para a terceira colocação. Na segunda bateria, colocou uma nova vela, que quebrou logo na primeira volta. “Foi frustrante, mas o equipamento está muito competitivo em condições normais. Para a próxima etapa será vencer e vencer”, afirma Milton dos Santros.

A vitória foi de Rodrigo Baptista, de Cascavel, tendo como segundo colocado Luís César Shroeder, de Umuarama.

Lupatini

A equipe curitibana Lupatini Motorsport e a catarinense Mig Motorsport vão participar juntas mais uma vez na Temporada 2019. Neste fim de semana disputam a primeira etapa do Metropolitano de Curitiba de Velocidade no Asfalto, que será realizada no Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), situado em Pinhais (PR). Pilotando o Gol nº 27 estará a dupla Rômulo Lazzari Molinari e Alexandre Frankenberger, que disputará o Metropolitano e o Paranaense junta na categoria Marcas A. O Gol nº 33 terá no comando o piloto Antonio Amorim Carvalho na categoria Marcas B. Já o piloto revelação da temporada 2018, Brendon Zonta Gabardo, vai correr a Temporada 2019, na Lupatini Motorsport, com o Gol nº 56 e apoio da RBL Competições, na categoria Turismo B.

Seletiva

O Paraná começa a escolher seus representantes para o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, que será disputado em Cordeirópolis, interior de São Paulo, de 14 a 16 de junho. As seis vagas do Estado (três para a categoria Marcas A e três para a categoria Marcas B) serão distribuídas em três seletivas. A primeira neste domingo, quando será disputada a etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Velocidade de Curitiba. Os vencedores das categorias Marcas Terra A e Marcas Terra B estarão classificados para a competição nacional. A segunda seletiva será na primeira etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade, que será disputada nos dias 13 e 14 de abril em Cascavel. Os dois últimos classificados sairão da Copa Paraná de Velocidade na Terra, marcada para os dias 27 e 28 de abril, em São José dos Pinhais.

Rali de Erechim elegera sua miss

O Erechim Rali Brasil, o maior e mais importante evento do rali de velocidade brasileiro, vai acontecer somente lá no fim de maio e início de junho, mas as ações e o trabalho da organização já começaram. Entre essas ações está o concurso Musa do Rali, que está tendo suas etapas teóricas, o que antecede o desfile de passarela no próximo dia 13 de abril, quando será conhecida a nova corte do rali. O Rali de Erechim reunirá competidores de diversos países na disputa das etapas dos Campeonatos Sul-Americano, Brasileiro e Gaúcho de rali de velocidade.

Senna disputará o Le Mans Series

Em franco crescimento e grid máximo confirmado de 41 carros em suas três divisões, o maior desde 2014, o European Le Mans Series ganhou a adesão de mais um nome de peso no automobilismo internacional. Campeão mundial de Endurance – FIA WEC na LMP2 em 2017, Bruno Senna acertou participação na série por essa mesma categoria com a RLR M Sport. A abertura da temporada está marcada para o circuito francês de Le Castellet (Paul Ricard), no dia 14 de abril.