Coluna Bandeirada do dia 23 de abril de 2019

Lecheta volta a ser internado

Depois de ter recebido alta no sábado à noite, passando a Páscoa em casa, ex-piloto Pedro Lecheta voltou a ser internado no Hospital Policlínica de Cascavel na manhã de ontem. Agora o motivo é suspeita de trombose na perna direita. Lecheta ficou internado de quarta-feira até sábado em função de um AVC.

Paraná tem mais dois classificados ao Brasileiro de Velocidade na Terra

O Paraná tem definido mais dois classificados para o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, que será disputado de 14 a 16 de junho, em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Eles foram conhecidos na etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Velocidade, disputada nos dias 13 e 14 deste mês, em Cascavel, na região oeste do Paraná.

Guilherme Ragnini venceu a categoria Marcas A e Carlos Schilipak a Marcas B e garantiram participação no Brasileiro como representantes do Paraná. Os outros representantes do Paraná já conhecidos são Leonardo Kowalski para categoria Marcas A e Mário Broering para a categoria Terra Marcas B. Eles conquistaram as vagas no Metropolitano de Curitiba, no mês passado.

O Paraná terá direito a seis vagas no Brasileiro de Cordeirópolis. Os dois últimos classificados serão conhecidos no próximo domingo, quando será disputada a Copa Paraná de Velocidade na Terra em São José dos Pinhais.

Stock Car completa 40 anos

A Stock Car nasceu em uma era de automobilismo romântico no Brasil e atualmente se remodela para continuar sendo a principal referência do esporte para as gerações mais sintonizadas com o modo de vida contemporâneo e do futuro. No dia 22 de abril de 1979, na também emblemática pista de Tarumã, na Grande Porto Alegre, um grupo que reunia alguns dos maiores jovens talentos da época colocou pela primeira vez os Opalas da Stock para medir forças.

De lá para cá, a Stock Car realizou 500 corridas, consagrou dezenas de jovens talentos, empregou milhares de pessoas, atraiu vários pilotos da Fórmula 1.

Cascavel

Além de fazer parte do calendário da primeira temporada e ter sediado várias etapas ao longo dos 40 anos, Cascavel faz parte da história da Stock Car com dois campeões. Ângelo Giombelli, com 14 vitórias na categoria e tricampeão da Stock Car (1991/1992/1993) correndo em dupla com Ingo Hoffmann. E David Muffato, que conquistou o quarto título de Cascavel ao ser campeão da temporada de 2003.

Cuiabá

Está chegando a hora de os postulantes ao título nacional no Autocross voltarem a acelerar. Domingo o Autódromo Bom Futuro, em Cuiabá (MT), vai receber os carros e os pilotos mais rápidos das categorias que correm na terra para a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra (BRVT), organizado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). Serão mais de 20 pilotos buscando o melhor início de temporada possível, de olho no título nacional.

Sul-Brasileiro

Tendo como um de seus principais atrativos a oferta de dez vagas para a disputa dos dois mais importantes eventos do kartismo na América do Sul, o Campeonato Sul-Brasileiro de Kart terá início no próximo fim de semana no Kartódromo Velopark, em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). A 22ª edição de um dos mais longevos campeonatos de kart do Brasil começa na próxima quinta-feira, quando a pista de 1.500 metros do Velopark abrirá para os primeiros treinos oficiais, três para cada categoria. Na sexta-feira será disputada a tomada de tempos e a primeira bateria. E no domingo a primeira rodada será encerrada com a disputa da segunda bateria.

Kiko Porto

Fim de semana praticamente perfeito para o brasileiro Kiko Porto (Petromega/BF/DEForce Racing/Speed Group). Na rodada tripla que abriu a temporada 2019 da F-4 Americana, o pernambucano deu show no traçado do Michelin Raceway Road Atlanta, na cidade Braselton, no Estado da Geórgia. Com um 2º, um 1º e um 3º lugar, respectivamente, ele somou 59 pontos e assumiu a liderança do campeonato, além de garantir a primeira vitória na categoria. A próxima etapa da temporada será entre de 21 a 23 de junho no Pittsburgh International Race Complex, na cidade de Wampum, no Estado da Pensilvânia.