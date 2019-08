Coluna Bandeirada do dia 21 de agosto de 2019

Cascavel de Ouro fará parte do calendário turístico do Paraná

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia Legislativa do Paraná acaba de aprovar o Projeto de Lei 219/2019, que dispõe sobre a inserção da Cascavel de Ouro no Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Paraná. “A Cascavel de Ouro é um grande orgulho para os paranaenses, principalmente para os cascavelenses, que viram a prova crescer junto com a cidade. A prova é reconhecida pelo traçado desafiador e a longa duração, o que faz dela única. A Cascavel de Ouro é um clássico do automobilismo brasileiro”, disse o autor do projeto, o deputado Márcio Pacheco (PDT).

Agora a proposta segue para análise dos parlamentares no Plenário da Assembleia Legislativa.

História

A Cascavel de Ouro chega à 33ª edição como uma das grandes provas do automobilismo brasileiro. Desde a primeira prova, disputada no fim da década de 60, grandes pilotos do cenário nacional já estiveram no oeste do Paraná para vivenciar uma experiência impar. Dentre os grandes nomes está o do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet.

As primeiras provas aconteceram em pista de terra. Após investimentos, o Autódromo Zilmar Beux consolidou seu nome no cenário nacional por, além de sediar a icônica prova, oferecer disputas acirradas em seu traçado desafiador.

Desde a última grande reforma, em 2012, a Cascavel de Ouro tem acontecido anualmente.

A última prova, realizada em 2018, contou com 55 carros no grid de largada e foi vencida pelo trio cascavelense formado por David Muffato, Edgar Favarin e Israel Favarin.

A 33ª edição será disputada no dia 3 de novembro.

Novos horizontes

Edson Massaro, promotor do evento, diz que essa é uma batalha que vem sendo travada há anos pelo Automóvel Clube de Cascavel, possibilitando ampliar sua divulgação. “A Cascavel de Ouro é importante para Cascavel e para o Paraná. No calendário oficial do Estado será fantástico, ajudará muito e irá contribuir para melhorar ainda mais o evento. Os deputados estão de parabéns”, acentua Massaro.

Campeões da cascavel de ouro

Ano Pilotos Cidade Carro

1967 Rodolfo Scherner/Bruno Castilho Laranjeiras do Sul/Curitiba Simca

1970 Sérgio Valente Withers Curitiba Volkswagen Divisão 5

1971 Pedro Muffato Cascavel VW Puma Spartano

1973 Francisco Lameirão São Paulo Protótipo Avallone

1974 Pedro Muffato Cascavel Protótipo Avallone

1975 Pedro Muffato Cascavel Protótipo Avallone

1976 Nelson Piquet Brasília Super Vê

1980 Marcos da Silva Ramos Curitiba GM Chevette

1982 Aroldo Bauermann Porto Alegre Fórmula 2

1983 Edgar Favarin Cascavel VW Fusca

1984 Cláudio Elbano Curitiba VW Passat

1985 Saul Mário Caus Cascavel GM Opala

1986 Dilso Sperafico Toledo Hot-Fusca

1987 Aloysio Ludwig Neto Cascavel Hot Dodge

1988 Ruy Chemin Cascavel Hot Dodge

1989 Marcos Corso Curitiba VW Passat

1990 Edgar Favarin/Clênio Faust Cascavel/Francisco Beltrão VW Passat

1991 Edgar Favarin/Milton Serralheiro Cascavel VW Gol

Flávio Trindade/Beto RichA Curitiba Força Livre

Jair Bana Curitiba Speed Fusca

Gilnei Faoro/Dimas Moreira Cascavel Dodge

Mauro Turcatel/André Costi Filho Cascavel Maverick

1992 Constantino Júnior Brasília March-Honda Fórmula

1993 Cláudio Girotto/Lourenço Barbatto São Paulo protótipo Aldee

1994 Edgar Favarin/David Muffato/Gilson Reikdall Cascavel/Cascavel/Curitiba protótipo Aldee

1996 Edgar Favarin/Valmor Emílio Weiss Cascavel/Curitiba VW Gol

1997 Valmor Emílio Weiss/Antônio Espolador Curitiba VW Gol

2003 Flávio Poersch/Aloysio Ludwig Neto Cascavel VW Voyage

2004 David Muffato/Ruy Chemin Cascavel Ford Escort

2005 Edgar Favarin/Flavio Poersch Cascavel Ford Escort

2012 Paulo Bonifácio/Sérgio Jimenez São Paulo/Piedade Mercedes-Benz SLS AMG

2014 Leandro Zandoná/Daniel Kaefer Cascavel Ford Fiesta

2015 Natan Sperafico/Ricardo Sperafico Toledo Ford Ka

2016 Odair Santos/Thiago Klein Cascavel VW Gol

2017 Marcel Sedano/Walmor Weiss Curitiba/Porto União VW Gol

2018 David Muffato/Edgar Favarin/Israel Favarin CascaveL VW Gol

* O resultado de 2018 está sub judice em função de recursos no STJD da CBA

Abertas as inscrições para a Copa Brasil de Kart

Foram abertas ontem as inscrições para a 21ª edição da Copa Brasil de Kart. A competição será disputada no Kartódromo Beto Carrero Internacional, de 7 a 12 de outubro. Pilotos de todo o Brasil podem ser inscrever pelo site www.cba.org.br. Serão disputadas as categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, Codasur Júnior, Novato, Graduado, OK Internacional, Sênior “A”, “B”, Super Sênior, Super Sênior Master, F-4 Graduado, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior e F-4 Super Sênior Master. Além disso, conforme adendo do dia 5 de agosto, as categorias KZ e KZ Sênior também farão parte do evento e irão competir em um grid agregado.