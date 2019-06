Coluna Bandeirada do dia 20 de junho de 2019

São Paulo e Paraná têm as maiores delegações para o Brasileiro de Kart

Cascavel já vive o clima do Campeonato Brasileiro de Kart. Na próxima semana, de quinta-feira a sábado, realiza o Open do Brasileiro e está com tudo pronto no Kartódromo Delci Damian para o Brasileiro, que será disputado de 15 a 27 do próximo mês.

De acordo com a lista de inscritos antecipados, divulgada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), já são 355 inscritos. A expectativa é da participação de mais de 500 pilotos.

São Paulo tem a maior delegação de inscritos antecipados, com 107 pilotos. O Paraná ocupa a segunda colocação, com 80; e Santa Catarina aparece em terceiro lugar, com 41 inscritos. As boas surpresas são Maranhão, com 15 inscritos e Rio Grande do Norte, com 11.

Inscritos antecipados por estados

Pos. Estados Nº de inscritos

1º) São Paulo 107

2º) Paraná 80

3º) Santa Catarina 41

4º) Distrito Federal 21

5º) Maranhão 15

Minas Gerais 15

7º) Rio Grande do Norte 11

Goiás 11

9º) Rio de Janeiro 10

10º) Rio Grande do Sul 9

11º) Pernambuco 8

12º) Mato Grosso 6

13º) Mato Grosso do Sul 5

14º) Sergipe 4

Espírito Santo 4

16º) Bahia 3

17º) Paraíba 2

Ceará 2

19º) Tocantins 1

Enduro prossegue em Imbituva

Pilotos e equipes já se preparam para a sétima e a oitava etapa do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade 2019. As provas serão no próximo dia, em Imbituva, a 180 quilômetros da capital Curitiba, durante o 12º Enduro das Malhas. É aguardada a participação de mais de 100 atletas, incluindo o líder da categoria Máster, Emerson “Bombadinho” Loth. “Já competi algumas vezes na região e é sempre bom voltar, pois ela é reconhecida por disputas bem estruturadas. Espero obter um resultado positivo e me manter na ponta da tabela”, comenta o heptacampeão estadual.

Júnior Flores irá disputar duas categorias no Brasileiro de Kart

José Júnior Flores, da equipe Auto Posto Damo, já está com toda a programação definida até o Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado de 15 a 27 de julho no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, no Paraná. No próximo fim de semana ele irá participar do Open do Brasileiro e depois só irá à pista na competição nacional.

Júnior Flores irá disputar duas categorias no Campeonato Brasileiro. Na primeira fase irá participar da categoria Codasur e na segunda na Novatos. Júnior irá competir na Codasur por ter sido premiado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) por ter sido campeão da categoria Novatos no Campeonato Metropolitano de Cascavel.

Segundo Júnior Flores, em função de compromissos profissionais, não irá treinar neste fim de semana em Cascavel e só chegará à cidade na quarta-feira para iniciar os treinos para o Open do Brasileiro. Depois irá direto para o Brasileiro. “Agora tudo gira em torno do Brasileiro. O Open será a última oportunidade de testar o equipamento. Este será um Brasileiro especial. Estaremos competindo perto de Foz do Iguaçu, possibilitando familiares e amigos nos prestigiarem durante a competição”, acentua Júnior Flores.

Motocross

Já estão abertas as inscrições para a terceira etapa do Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross. A prova será nos dias 29 e 30 deste mês, em Cianorte. A expectativa é reunir mais de 300 pilotos, representando o próprio estado, além de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e até o Paraguai. A vaga deve ser garantida através do site da Federação Paranaense de Motociclismo, no link https://fprm.com.br/inscricao/13331. A inscrição antecipada é de R$ 100, valor que sobe para R$ 150 no dia da competição.

Felipe Drugovich

Depois de uma pausa de cerca de 40 dias, o Campeonato de Fórmula 3 FIA retoma suas atividades em uma sequência de dois fins de semana consecutivos. O primeiro deles será de amanhã a domingo, em Paul Ricard, na França, por onde a categoria já passou este ano, em testes coletivos. Já nos dias 28 e 30 deste mês, a Fórmula 3 FIA desembarcará na Áustria, no Red Bull Ring, quando será preliminar da Fórmula 1. Campeão do Euroformula 3 Open no ano passado, com 14 vitórias em 16 corridas, o brasileiro Felipe Drugovich defende a equipe inglesa Carlin Buzz Racing.