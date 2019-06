Coluna Bandeirada do dia 1º de junho de 2019

Kart de Cascavel termina com festa entre amigos na Cadete

Akyu Myasava, da equipe EMS Farmacêutica/Flabom, liderou a categoria Cadete da primeira até a etapa final do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada no último sábado no Kartódromo Delci Damian.

Porém, a quebra do motor já na primeira bateria lhe tirou o título que parecia certo. Terminou a etapa em décimo e ficou vice-campeão.

Isso poderia ser motivo de desânimo e aborrecimento. Mas nada disso. Ele foi ao pódio esbanjando bom humor e alegria, comemorando a vitória e o título do catarinense Gabriel Moura, adversário nas corridas e amiguíssimo fora das pistas.

A festa tomou conta da solenidade de premiação da Cadete e se juntaram a Gabriel e Akyu os pilotos Firás Fahs e Eduardo Palu de Araújo, o Dudu. Akyu e Dudu fizeram a entrega de troféus a Gabriel Moura.

Akyu, Firás e Gabriel formam uma trinca de amigos. Estão constantemente juntos nos kartódromos. A amizade se estende para fora das pistas. Durante as provas em Cascavel, Firás e Gabriel ficam hospedados na casa de Akyu. Neste mês de junho, o “hotel” será na casa de Gabriel, em Chapecó, quando eles disputarão a etapa catarinense do Sul-Brasileiro. Dudu se juntará a eles se confirmar participação na competição. Já estão combinando também a vez de Firás receber os amigos em Foz do Iguaçu. Será em uma etapa do Citadino de Kart de Foz no segundo semestre.

Para Wassim Fahs, pai de Firás, a amizade dos meninos é motivo de alegria aos pais: “Eles são competitivos na pista, mas, após suas obrigações como pilotos, vão brincar juntos, trocam informações técnicas e não deixam de viver os momentos de crianças. Creio que isso será algo que levarão para toda a vida”, diz Wassim.

Jorge Myasava, pai de Akyu, revela que a amizade entre eles nasceu naturalmente e que a “rivalidade” dentro das pistas não a muda. Pelo contrário, tem resultado em belas disputas porque um sabe que os outros amigos não serão desleais nas disputas.

Classificação final da categoria

Pos. Piloto Pontos

1º) Gabriel Moura 68

2º) Akyu Myasava 58

3º) Heitor Dall Agnol 49

4º) Romullo Ribas 43

5º) Firás Fahs 36

6º) Alfredinho Ibiapina 33

7º) Guilherme Favarete 31

8º) Alexandre Mota Filho 22

9º) Wagner Santili 11

10º) Ana Beatriz Zanela 10

11º) Gabriel Rabelo 9

12º) Murilo Rocha 7

13º) Benjamin Benja 6

14º) Chlloe Dimalanta 4

15º) Augusto Toniolo 0

16º) Paulo Filho 0

Liminar suspende punição de Camilo

Em comunicado oficial enviado nessa sexta-feira à Vicar, promotora do Campeonato Brasileiro de Stock Car, a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) informou oficialmente a suspensão temporária das punições por queima de largada impostas ao piloto Thiago Camilo na primeira corrida da rodada dupla realizada no último dia 19 de maio, no Autódromo de Goiânia. O STJD da entidade concedeu liminar a Thiago Camilo, que, com a decisão, retoma provisoriamente – até julgamento – a vitória conquistada em Goiânia. Ainda não há data para o julgamento.

Lupatini

A equipe curitibana Lupatini Motorsport/Mig Motorsport participa da segunda etapa do Curitibano de Velocidade no Asfalto neste fim de semana no Autódromo Internacional de Curitiba. Pilotando o Gol nº 27, preparado pela equipe Mig Motorsport, Rômulo Molinari e Alexandre Frenkenberger vão em busca de mais uma vitória na categoria Marcas “A” nos dois campeonatos. Brendon Zonta Gabardo, que corre pela equipe RBL Competições, busca recuperação e quer “brigar” por dois pódios nas provas da categoria Turismo “B”.

Pato Bragado

A terceira etapa da Copa Oeste de Velocross será disputada neste sábado e domingo em Pato Bragado. Com entrada grátis ao público, os treinos serão a partir das 13h em 16 categorias. A expectativa é da participação de 150 pilotos.

Copa Truck

Os paranaenses pilotos da Mercedes-Benz dominaram ontem o primeiro dia de treinos para a terceira etapa da Copa Truck, que será disputada neste domingo em Londrina. Leandro Totti, de Londrina, foi o mais rápido, com 1m37s402, e Wellington Cirino, de Francisco Beltrão, foi o segundo colocado, com 1m38s042.