Coluna Bandeirada do dia 1º de julho de 2019

Nasr e Derani querem voltar ao topo do IMSA

A temporada 2019 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship entra em sua reta final. Domingo os brasileiros Pipo Derani e Felipe Nasr voltam à pista para a disputa da oitava etapa do calendário em Elkhart Lake, no circuito Road America, nos Estados Unidos. Vice-líderes, com uma vitória e outros dois pódios, a dupla do Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R nº 31 quer voltar ao topo e terá o bom retrospecto da equipe no traçado de 6,5 km e 14 curvas como um motivo extra para aumentar a boa expectativa para a disputa. A equipe já venceu no circuito em 2015 e 2016.

Paraná é o maior vencedor do Brasileiro de Kart em Cascavel

O Paraná foi o estado com maior número de títulos no 54º Campeonato Brasileiro de Kart, encerrado sábado (27) no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, na região oeste do Paraná. O Paraná participou com 107 pilotos (dez a menos do que São Paulo) e teve sete pilotos campeões e quatro vices. São Paulo e Santa Catarina ficaram na segunda colocação, com três títulos cada um; e, com um campeão cada um, ficaram Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Norte.

Os paranaenses campeões foram Filipe Vriesmann na categoria Mirim; Cadu Bonini, na Júnior Menor; Rafael Smaniotto, na F-4 Graduados; José Luiz Muggiati, na Graduados; Júnior Flores, na Novatos; Gaetano Di Mauro, na KZ Graduados; e Jedson João Vicente, na Super Sênior Máster;

Os quatro paranaenses vice-campeões são Murilo F. Barcellos na categoria Graduados; Osvaldo Drugovich Júnior, na Super Sênior Máster; Valdeno Brito, na Super Sênior; e Tiago Schweiger na categoria Sênior B.

O Paraná teve outros 13 pilotos no pódio, sendo dois em terceiro lugar, cinco em quarto e seis em quinto lugar.

Para Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), a conquista de sete dos 19 títulos em disputas no Brasileiro de Kart mostra a força do automobilismo paranaense e o nível dos pilotos, uma vez que esse Brasileiro foi considerado um dos mais fortes dos últimos anos. “É uma conquista dos pilotos, das equipes, dos preparadores e dos clubes, que têm feito bom trabalho de base com as competições regionais de kart”, destaca Rubens Gatti.

Resultados dos paranaenses na 1ª fase do Brasileiro de Kart

Categoria Cadete

4º) Firás Fahs

5º) Alfredinho Ibiapina

9º) Akyu Myasava

17º) Romullo Ribas

22º) Alexandre Mota Filho

25º) Ana Beatriz M. Zanella

35º) Derlis J. N. Guerrero

Categoria Codasur

3º) José Luiz Muggiati Neto

5º) Murilo Fiore

8º) João Luís Pocay

10º) Carlos Saderi

11º) Júnior Flores

24º) Luiz Badiz Berbel

26º) Pedro Felipe Perdoncini

33º) Isabelly Cruz

Categoria Júnior

4º) Luis Trombini

8º) Raphael Futsuki

14º) Idilson Branco

18º) Valdemar M. Delatorre Filho

Categoria Júnior Menor

1º) Cadu Bonini

8º) Rafael Balvedi Vasco

16º) Gabriel Bonilha Rafael

22º) Nicolas Men De Oliveira

24º) Alejandro Samaniego

Categoria Super F-4

5º) Cauã Paulo Mendes

7º) Guilherme A. de Bellis

Categoria Mirim

1º) Filipe Vriesmann

5º) Pedro Capobianco

Categoria F-4 Sênior

3º) Leonardo Torres

6º) Renato Cavalcante

7º) Eduardo Giglio

9º) Eduardo O. Neves

13º) Lucas do Valle

15º) Guilherme Zimermann

18º) Jeferson Tierling

23º) João Rapcham

27º) Heleno C. Oliveira Neto

28º) Carlos A. M. Júnior

32º) Aline F. Morelatto

33º) Tiago A. R. Schweiger

Categoria F-4 Graduados

1º) Rafael Smaniotto

4º) Lucas Silva Trancozo

5º) Gustavo Ramon Marques

13º) Rodrigo H. Vicente

Resultados dos paranaenses na 2ª fase do Brasileiro de Kart

Categoria Graduados

1º) José Luiz Muggiati

2º) Murilo F. Barcellos

8º) João Luís Pocay

18º) Mateus Barella

22º) Guilherme V. Lioi

23º) Edgar Bueno Neto

Categoria Novatos

1º) Júnior Flores

3º) Gustavo Vascelli

7º) Gabriel M. Hanel

11º) Pedro Perdoncini

Categoria Sênior A

5º) Leonardo Torres

8º) Julio C. M. Conte

11º) Alessandro Xavier

12º) Victor Brochado

15º) Rafael Paiva

17º) Mauricio Zaffari

18º) Marcelo Vaz Igor

19º) Andre Dengo

20º) Marcos Fernandes dos Santos

21º) Carlos de Souza

28º) Mauro Carvalho Júnior

32º) Márcio Do Lago

Categoria Codasur Júnior

11º) Cadu Bonini

16º) Luis Trombini

17º) Nicolas Men de Oliveira

25º) Raphael Futsuki

Categoria KZ Graduados

1º) Gaetano Di Mauro

4º) Thiago Lamberti

6º) Nathaniel Bueno

9º) Pedro H. B. Margarido

12º) Pedro Gurgacz

Categoria Super Sênior Máster

1º) Jedson João Vicente

2º) Osvaldo Drugovich Júnior

10º) Paulo Giublin

11º) Doglas Pierosan

Categoria Super Sênior

2º) Valdeno Brito

9º) Edivan Monteiro

10º) Antonio Oliveira Júnior

14º) Carlos Saderi

17º) Fernando Scotti

18º) Markenson Marques

19º) Doglas Pierosan

20º) Márcio do Lago

23º) Manoel Queiroz

Categoria Sênior B

2º) Tiago Schweiger

6º) Diego Balem

8º) Mailson Araújo

Categoria Internacional OK

9º) Rodrigo Gonzalez

10º) Mateus Barella

11º) Pedro Saderi

18º) Idilson B. V. Silva

Categorias F-4 Super Sênior

9º) Ronaldo Oliveira

13º) André Napoli

15º) Edwardo Tanabe

Categoria F-4 Super Sênior Máster

4º) Leonil F. O. Reis

7º) Carlos A. Marcelino