Coluna Bandeirada do dia 19 de junho de 2019

Dupla de Cascavel se destaca no Rali Paraná

O Rali Paraná/Campeonato Paranaense de Rali de Regularidade 4×4 está na metade da temporada, tendo como destaque a dupla de Cascavel, formada pelo piloto João Carlos Schwartz Júnior e pelo navegador Evandro Mioto. Eles competem com um Suzuki Jymni na categoria Turismo.

Schwart e Mioto começaram a chamar a atenção já na primeira etapa, disputada em Guarapuava, quando conquistaram o segundo lugar. Depois venceram em Ponta Grossa e no último fim de semana conquistaram mais uma vitória ao ganhar o Rali do Sala, em Castro.

O Rali Paraná tem promoção e organização de Vander “Fritão” Hirt, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Automóvel Clube realiza assembleia

A atual diretoria do Automóvel Clube de Cascavel começa a fazer ações visando mudar o futuro do clube, que tem mais de 50 anos de existência. Realiza assembleia hoje no Hotel Caiuá, com a primeira chamada às 19h30 e a segunda às 20h para colocar em apreciação dos associados a criação do Sócio Contribuinte. A diretoria pretende criar fundos que cubram as despesas administrativas do clube e busca oferecer como vantagem convênios com diversos segmentos do comércio de Cascavel. O presidente Orlei Silva convoca os associados a comparecerem e opinarem sobre o futuro do clube.

Akyu Myasava busca subir na classificação do Sul-Brasileiro

Subir na classificação do campeonato. É tudo o que quer o paranaense Akyu Myasava na segunda etapa do Campeonato Sul-Americano de Kart, que será disputada desta quinta-feira até sábado em Xanxerê, Santa Catarina. Akyu compete na categoria Cadete.

Na primeira etapa, disputada no Velopark, no Rio Grande do Sul, o piloto da equipe Farmacêutica EMS/Flabom Têxtil teve quebra do motor nas duas baterias. Por isso não foi além de um 11º lugar e marcou três pontos no campeonato. “Esperamos que em Xanxerê não venhamos a ter quebra de motor. Precisamos terminar entre os cinco primeiros para brigamos pelo título em Londrina, em agosto”, frisa Akyu Myasava.

Classificação da categoria Cadete após a etapa gaúcha

Pos. Piloto Pontos

1º) Alfredinho Ibiapina 18

2º) Heitor Dall’Agnol 17

3º) Gabriel Moura 17

4º) Nicolas Loretti 17

5º) Gabriel Koenigkan 12

6º) João Pedro Jo 12

7º) Pedro Lins 10

8º) Firás Fahs 8

9º) Igor Vacari 5

10º) Romullo Ribas 3

11º) Akyu Myasava 3

12º) Abner Mignoni 2

13º) Chloe Dimalanta 1

14º) Augusto Toniolo 1

15º) Filipe Krey 1

16º) Vitor Souza 1

Equipe Ginetta segue pontuando

Mesmo enfrentando adversidades em duas das três etapas realizadas do Endurance Brasil 2019, o Team Ginetta Brasil tem conseguido pontuar e se manter entre os primeiros na classificação. Assim aconteceu na primeira etapa em Curitiba, quando um toque com retardatário fez o Ginetta G57 perder muito tempo nos boxes e terminar em oitavo na Geral e quarto na P1. A primeira vitória na P1, durante as Quatro Horas de Goiânia, premiou o bom trabalho de todos na equipe. E na terceira etapa, em Santa Cruz do Sul, outro toque com retardatário quebrou o assoalho do carro, prejudicando seu desempenho na parte final da prova, onde certamente estaria brigando por um pódio entre os três primeiros. Mesmo assim, o trio do Ginetta G57 terminou a prova em quarto lugar na Geral e na categoria P1 e mantendo a segunda posição da classificação do campeonato, com 205 pontos, contra 215 da dupla Xandy Negrão/Xandinho Negrão.

Renato Russo

O multicampeão Renato Russo está de aniversário hoje. Ele será uma das estrelas do Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado de 15 a 27 de julho em Cascavel.

Romullo Ribas

Rumulo Ribas, de Pinhais, no Paraná, irá competir pela primeira vez no Kartódromo de Xanxerê. De amanhã a domingo ele disputa a categoria Cadete na segunda etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart.

Ibiapina

O curitibano Alfredino Ibiapina defenderá a liderança da categoria Cadete na segunda etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart. A competição será disputada de amanhã até sábado em Xanxerê, Santa Catarina. Vencedor da etapa de abertura da temporada, no Velopark (RS), Ibiapina lidera o campeonato, com 18 pontos; um amais do que Heitor Dall’Agnol, Gabriel Moura e Nicolas Loretti, que dividem a vice-liderança.

Felipe Carvalho

O cascavelense Felipe Carvalho brilhou na terceira etapa do Turismo Nacional, disputada sábado, em Curvelo, Minas Gerais. Ele ganhou duas das quatro provas da categoria 1A.