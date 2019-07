Coluna Bandeirada do dia 19 de julho de 2019

Akyu Myasava fica em 4º na Cadete

Correndo em casa, o piloto Akyu Myasava, da equipe EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil, fez o dever de casa no primeiro dia de provas no Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Ele conquistou o quarto lugar da categoria Cadete, que contou com 36 participantes.

Akyu largou em quinto, caiu para sexto na segunda volta e ganhou duas posições na terceira volta, quando chegou a quarto e se manteve na posição até a bandeirada final. A vitória foi de Gabriel Koenigkan, do Distrito Federal. “Traçamos o objetivo de estar entre os cinco primeiros até a Pré-Final para decidirmos o título na Final de sábado”, salienta Akyu Myasava.

Resultado da 1ª prova classificatória da Cadete

Pos. Piloto Estado Tempo

1º) Gabriel Koenigkan DF 7 voltas em 5m54s296

2º) Lucas Medeiros Silva DF a 0s073

3º) Enzo Nienkotter SC a 0s314

4º) Akyu Myasava PR a 2s053

5º) Alfredinho Ibiapina PR a 2s090

6º) Pedro Lins DF a 2s252

7º) Firás Fahs PR a 2s483

8º) Caio de Paula Lacerda GO a 3s772

9º) Murilo Vieira da Rocha SP a 6s513

10º) Guilherme Favarete MT a 6s802

Melhor volta: Pedro H. R.M. Lins (26), 50s087, na 4ª volta

Motovelocidade

Com promoção e organização de Orlei Silva, com supervisão da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo), começa amanhã no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, a programação de abertura do Campeonato Paranaense de Motovelocidade. As provas serão todas no domingo.

Brasileiro de Kart tem sexta-feira de definições

O Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputado em Cascavel, terá uma sexta-feira de definições. O Kartódromo Delci Damian terá hoje a segunda prova classificatória e a Pré-Final das categorias Cadete, Júnior, Júnior Menor, Codasur, Super F-4, Mirim, F-4 Sênior e F-4 Graduados.

A segunda classificatória definirá o grid da Pré-Final com a regra de quem perde menos pontos. Se o vencedor da primeira classificatória, disputada ontem, for ganhador da segunda hoje, perde 0 ponto e larga na pole. Os resultados da Pré-Final serão o grid de largada da Final amanhã.

A programação de hoje prevê para o período da manhã a largada da segunda classificatória da Cadete às 9h30; da Júnior, às 9h50; da Júnior Menor, às 1015; e da Codasur, às 10h40. As pré-finais serão às 11h05 (Cadete), às 11h30 (Júnior), às 11h55 (Júnior Menor) e às 12h20 (Codasur).

A programação da tarde terá a segunda classificatória da Super F-4 às 14h30; Mirim, às 14h55; F-4 Sênior, às 15h15, e às 15h40, a segunda classificatória da categoria F-4 Graduados. As pré-finais da tarde começam às 16h05 com a categoria Super F-4; às 16h30, a Mirim; às 16h55, a F-4 Sênior; e às 17h20, largada da Pré-Final da F-4 Graduados.

Firás Fahs se mantém no TOP 10

Com 36 competidores na pista, o importante é concluir a prova sem enroscos e batidas. Essa é a opinião de Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, que está disputando a categoria Cadete no Campeonato Brasileiro de Kart, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, na região oeste do Paraná.

Firás conquistou o sétimo lugar, depois de ter largado em sexto. Na largada, Firás caiu para sétimo, recuperou a sexta posição na segunda volta e a perdeu na sexta volta. “O importante é estarmos entre os primeiros colocados. Nesta sexta-feira buscaremos uma melhor colocação, visando à Pré-Final. O importante e estamos competitivos o tempo todo”, completa Firás Fahs.

Quem era Delci Damian

Muitas pessoas que estão em Cascavel para o Campeonato Brasileiro de Kart, especialmente os mais jovens ou que ingressaram no kart nos últimos anos, têm perguntado quem era Delci Damian, que dá nome ao kartódromo cascavelense.

Delci Damian chegou a Cascavel em 1951, aos dez anos, e, com o irmão Alves, montou empresas na cidade, uma delas a Damian Auto Center, em funcionamento até hoje. Mas ele se notabilizou mesmo pela amizade e pelo esporte.

Foi piloto, diretor do Automóvel Clube de Cascavel e dirigente da Federação Paranaense de Automobilismo por mais de 20 anos. Era sempre o conciliador, pronto a apagar incêndios.

Morreu em 2009 sem ter realizado o sonho de ver um Brasileiro de Kart em Cascavel (o primeiro foi em 2012) e a revitalização do autódromo. Era o que todos chamam de irmão, uma figuraça.