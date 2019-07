Coluna Bandeirada do dia 18 de julho de 2019

Brasileiro de Kart terá primeiras provas hoje

O 54º Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputado em Cascavel, terá hoje os treinos classificatórios e a primeira prova classificatória. A competição vai até sábado no Kartódromo Delci Damian, quando serão conhecidos os campeões da primeira fase.

Os treinos que definirão o grid de largada da categoria Cadete serão das 9h30 às 9h40 para o Grupo 1 e das 9h50 às 10h para o Grupo 2. A categoria Júnior terá o seu treino classificatório das 10h10 às 10h20; a Júnior Menor das 10h30 às 10h40. Já a categoria Codasur terá a definição de ordem de largada das 10h50 às 11h para o Grupo 1 e das 11h10 às 11h20 para o Grupo 1.

A categoria Cadete será a primeira a competir em Cascavel. A largada será às 11h30. Às 11h50 larga a Júnior; às 12h15, a Júnior Menor; e às 12h40, a Codasur.

A Super F-4 abre a programação da tarde com o treino classificatório das 15h às 15h10; das 15h20 às 15h30, treina a Mirim; das 15h40 às 15h50, a F-4 Sênior (Grupo 1); das 16h às 16h10, F-4 Sênior (Grupo 2) e das 16h20 às 16h30, treina a F-4 Graduados.

A programação da tarde prevê para as 16h40 largada da Super F-4; às 17h05 largada da Mirim; às 17h25, largada da F-4 Sênior; e às 17h50, largada da F-4 Graduados.

Guarapuavano

O paranaense Raphael Futsuki, de Guarapuava, foi um dos destaques dos treinos de ontem ao ser o mais rápido do dia na categoria Júnior, com a marca de 42s513, sendo 81 milésimos de segundos mais rápido do que o mineiro Lucas Staico, que ficou em segundo. Futsuki é favorito ao título.

Júnior Flores faz treino de adaptação

O Campeonato Brasileiro de Kart começou ontem para Júnior Flores, da equipe Auto Posto Damo. A primeira fase da competição vai até sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.

Júnior Flores não pôde treinar na terça-feira em função de estar se recuperando de uma intoxicação alimentar, acrescida de hipoglicemia, que o levou ao hospital. Mesmo com um dia de atraso nos acertos, ele ficou em 27º na categoria Codasur, entre os 36 pilotos que treinaram. Seu tempo foi de 42s073, conquistado no primeiro dos cinco treinos, quando foi o décimo colocado.

Segundo Júnior Flores, o dia foi literalmente e adaptação. “É a primeira vez que ando com um motor de 175cc. Estou acostumado com o de 125cc da categoria Novatos. A maior dificuldade foi encontrar o momento ideal de pisar forte no acelerado e também a força certa. Vou procurar melhorar um pouco mais no treino classificatório desta quinta-feira e ir subindo de posição nas provas. O meu foco é a categoria Novatos, na próxima semana”, informa Júnior Flores.

O mais rápido de hoje na categoria Codasur foi André Nicastro, do Distrito Federal. Ele fez o tempo de 41s123, sendo 56 milésimos de segundos mais rápido do que o catarinense Olin Galli.

O treino classificatório da categoria Codasur será das 10h50 às 11h20 desta quinta-feira. A primeira prova classificatória terá largada às 12h30.

Tempos da categoria Codasur na quarta-feira/10 primeiros

Pos. Piloto Estado Tempo

1º) André Nicastro DF 41s123

2º) Olin Galli SC 41s179

3º) Bruno Bertoncello RS 41s234

4º) Enrico Rachid de Lucca SP 41s245

5º) Murilo Fiori PR 41s361

6º) Enzo Correa Prando SP 41s380

7º) José Luiz Muggiati Neto PR 41s464

8º) João Luís Pocai PR 41s529

9º) Lucas Okada ES 41s576

10º) Guilherme Figueiredo SE 41s605

27º) José Flores Júnior PR 42s073

Copa Truck confirma etapa em Cascavel

Em um trabalho conjunto do Automóvel Clube de Cascavel, Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Esportes, e da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), a Copa Truck virá para Cascavel neste ano. Junto também virão a Mercedes-Benz Challenge e a Copa HB20.

A etapa de Cascavel será a de Tarumã, que não será realizada no autódromo gaúcho porque as provas solicitadas pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) não foram realizadas, principalmente no tocante à segurança.

Akyu Myasava

O cascavelense Akyu Myasava, da equipe EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil, fez ontem o sexto melhor tempo da categoria Cadete, com a marca de 49s885.

Murilo Fiori

Na categoria Codasur, o melhor paranaense foi o cascavelense Murilo Fiori. Ele obteve o quinto melhor tempo no dia, com 41s361.

Pedro Capobianco

O mais rápido da quarta-feira na categoria Mirim foi Pedro Capobianco, de Foz do Iguaçu. Ele fez o tempo de 49s918, contra 49s961 com catarinense Augustus Toniolo, que ficou em segundo lugar.