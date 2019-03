Coluna Bandeirada do dia 16 de março de 2019

CBA vistoria o Kartódromo

Pedro Sereno, presidente da CNK (Comissão Nacional de Kart), órgão da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), está em Cascavel para a terceira vistoria no Kartódromo Delci Damian, que de 15 a 27 de julho sediará o Campeonato Brasileiro de Kart.

No fim da tarde, Pedro e Rubens Gatti, presidente da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), reuniram-se com o prefeito Leonaldo Paranhos para tratar da competição. Também participaram da reunião Wagner Monteiro, presidente do Kart Clube de Cascavel; Assis Marcos Gurgacz, empresário e diretor do Kart Clube de Cascavel; Cléber Fonseca, diretor da Secretaria de Esportes; e Flávio Quick, assessor de imprensa da CNK.

Durante a reunião foi avaliado aquilo que o Kart Clube já fez para a realização do Brasileiro e a elaboração de um cronograma das obras que ainda faltam no kartódromo e também a infraestrutura da cidade para receber mais de 3.500 pessoas que virão a Cascavel para o evento.

O prefeito determinou que a Secretaria de Esportes seja parceira do Kart Clube e elabore uma forma de a cidade aproveitar o evento para divulgar suas potencialidades. Ele também deseja que a Secretaria de Cultura faça eventos para atrair o público do Brasileiro de Kart.

Pedro Sereno estará neste sábado no kartódromo acompanhando as provas da segunda etapa do Campeonato Metropolitano. Ele fará a avaliação das obras já executadas, principalmente as de segurança, com provas em andamento.

Acabou a brincadeira; agora é vencer ou vencer

Para o cascavelense Márcio do Lago acabou a brincadeira. Agora é vencer ou vencer. Ele participará das categorias Sênior A e Super Sênior na segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, que será disputada neste sábado no Kartódromo Delci Damian. A prova da categoria Sênior A será no período da manhã e da Super Sênior à tarde.

Na etapa de abertura, no mês passado, Márcio foi o sétimo colocado na Sênior A e terceiro na Super Sênior. Neste sábado ele quer vencer as duas. “Só a vitória interessa. Vou correr com a ‘faca nos dentes’ e entrar na briga pela liderança. O equipamento estará melhor do que na etapa passada”, informa Márcio do Lago.

Felipe Carvalho pronto para a abertura do Turismo Nacional

O cascavelense Felipe Carvalho está pronto para a abertura da temporada 2019 do Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6. A prova será no próximo dia 30, em Londrina, norte do Paraná.

Vice-campeão da Classe 2B no ano passado, Felipe irá estrear na Classe 1A neste ano, competindo com um Chevrolet Onix. Ele se mostra confiante e espera repetir o bom do ano passado, quando perdeu o título na última etapa ao ser jogado para fora da pista na primeira prova da etapa final, disputada em Curvelo, Minas Gerais. “Vai dar tudo certo. Estou confiante na conquista de muitas vitórias nesta temporada”, acentua Felipe Carvalho.

Valdeno Brito

O piloto da Stock Car Valdeno Brito retornou a Cascavel no fim da tarde de ontem e irá disputar a segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart Cascavel neste sábado.

Fórmula 1

A temporada de Fórmula 1 começa na madrugada deste domingo com o GP da Austrália. A novidade é que quem fizer a melhor volta da prova somará um ponto ao campeonato.

Copa HB 20 tem novo calendário

Mais nova categoria do automobilismo nacional, a Copa HB20 divulga novo calendário para 2019. Serão mantidas as oito etapas, com duas corridas realizadas em cada uma delas. O novo calendário é o seguinte: 14 de abril, Campo Grande (MS); 2 de junho, Londrina (PR); 14 de julho, Curvelo (MG); 18 de agosto, Santa Cruz do Sul (RS); 6 de outubro, Tarumã (RS); 27 de outubro, Curitiba (PR) e 8 de dezembro, São Paulo (SP). As etapas de Tarumã e Curitiba ainda depende de confirmação e uma nova data será divulgada em breve para fechar as oito etapas.

Estação abre temporada de rali

Os Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rali de Velocidade e o Automóvel Clube de Estação (ACE) deram nesta semana a largada para a primeira etapa da temporada, a ser realizada de 12 a 14 de abril, na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul. Foi publicado o Regulamento Particular de Prova (RPP) e também abertas as inscrições aos competidores interessados em disputar a corrida. Tais informações podem ser encontradas no site oficial do Campeonato Gaúcho, rallyvelocidaders.com.br, ou no do Campeonato Brasileiro, rallybr.com.br.