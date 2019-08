Coluna Bandeirada do dia 15 de agosto de 2019

Cascavelenses buscam pódio na Copa HB20

Os irmãos Felipe e Caíto Carvalho disputam sábado e domingo a quarta etapa da Copa HB20 no Autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A dupla da equipe Sensei tem como meta ir ao pódio na etapa gaúcha como forma de aumentar a motivação de todos os integrantes da escuderia para a quinta etapa, que será disputada em Cascavel, no dia 6 de outubro.

Felipe e Caíto também estabeleceram como meta para o restante da temporada a conquista do terceiro lugar na classificação final do campeonato da categoria que mais cresce atualmente no automobilismo brasileiro. Felipe diz que a etapa de Cascavel será importante e decisiva porque estarão correndo em casa. Depois ficarão faltando as etapas do Velopark (27 de outubro), Goiânia (24 de novembro) e São Paulo (8 de dezembro). “Com um pódio em Santa Cruz e um outro bom resultado em Cascavel, estaremos na briga pelas três primeiras colocações da temporada”, acentua Felipe Carvalho.

A classificação da categoria Pró da Copa HB20 tem Raphael Abbate como líder, com 87 pontos. Felipe Carvalho é o quinto colocado, com 38 pontos, e Caíto o sétimo, com 33. Eles têm posições diferentes porque só passaram a correr em dupla a partir da segunda etapa.

Governador de São Paulo confirma Mundial de Kart

Depois de uma reunião ontem no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou a realização do Campeonato Mundial de Kart no Brasil em 2020. A prova será em Birigui, interior de São Paulo, no mês de outubro.

João Dória postou em sua conta no Instagram: “Fico feliz em anunciar que São Paulo será sede do Campeonato Mundial de Kart, em outubro de 2020. A competição irá ocorrer no Speed Park, em Birigui. O kart é a porta de entrada para a F1, para que possamos ter novos ídolos nesse esporte que é paixão de tantos brasileiros”.

Participaram da reunião com João Dória, José Bastos, presidente da Fasp (Federação de Automobilismo de São Paulo), Giovanni Guerra, presidente da Faem (Federação de Automobilismo do Estado do Maranhão) e representante brasileiro no CIK/FIA (Conselho Internacional de Kart), órgão da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), Felipe Massa, presidente do CIK/FIA, o piloto Cacá Bueno; e Ricardo Gracia, proprietário do kartódromo de Birigui.

O anúncio oficial será feito no próximo mês, quando será realizado o Mundial deste ano, em Alaharma, na Finlândia. Também está concorrendo para ser sede do Mundial de Kart a cidade de Sarno, na Itália.

De acordo com as negociações feitas por Giovanni Guerra e Felipe Massa, para a competição ser no Brasil só faltava fechar o pacote financeiro, que cobria os custos com transporte dos equipamentos da equipe.

Com a confirmação do Mundial no Brasil, o Campeonato Brasileiro de Kart de 2020 será em Birigui, conforme adiantou Valdner “Dadai” Bernardo, presidente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) em Cascavel, no mês passado, durante a realização do Campeonato Brasileiro de Kart.

Raijan Mascarello

A segunda metade da temporada do Mercedes-Benz Challenge será aberta neste fim de semana no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, com a disputa da quinta etapa envolvendo as categorias CLA45AMg e C250. Para o atual campeão, Raijan Mascarello, é a hora para buscar a recuperação no campeonato e buscar o bi. Vencedor de provas de GT e Spider na pista gaúcha, Raijan aposta em um bom resultado neste fim de semana para entrar na briga pelo título. Raijan está em quarto no campeonato, com 40 pontos, enquanto Fernando Júnior é o líder, com 69.

Copa Light

Sábado o Kartódromo Aldeia da Serra volta a abrir seus portões para a sexta rodada da Copa São Paulo Light de Kart. Pilotos e equipes de várias regiões do País já se agitam para as disputas que abrem o segundo turno do Campeonato estadual.

Copa Truck

A organização da Copa Truck fez ontem o lançamento oficial da etapa da categoria em Rivera, no Uruguai. A prova será disputada no dia 1º de setembro.

Band irá transmitir as 6 Horas de São Paulo

O Grupo Bandeirantes e as 6 Horas de São Paulo, etapa brasileira do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC), firmaram acordo para transmissão e cobertura oficial da prova, a quinta do calendário 2019-2020 do FIA WEC e que será no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, de 30 de janeiro a 1º de fevereiro do ano que vem. O acordo também prevê a cobertura das outras sete etapas da Temporada 8 da competição, que começa no dia 1º de setembro, com as 4 Horas de Silverstone (Inglaterra), e termina em junho de 2020, com as 24 Horas de Le Mans (França).