Coluna Bandeirada do dia 12 de junho de 2019

Caíto busca liderança do Turismo Nacional

O cascavelense Caíto Carvalho busca a liderança da categoria 1A no Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6. A terceira etapa da temporada será disputada sábado no Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais.

Defendendo a equipe Sensei/KMK Empreendimentos/CVC/Somos Nós Camisetas, Caíto ocupa a vice-liderança, com 137 pontos. O líder é o mineiro Thiago Tambasco, com 181 pontos. Caíto afirma que o seu HB20 está rendendo bem e, mesmo correndo na casa do líder, suas perspectivas são muito boas. “Vou correr pensando no campeonato”, afirma Caíto.

Já Felipe Carvalho, irmão de Caíto, que corre pela equipe Sensei/CVC/KMK Empreendimentos/Newtech Informática/Polina, está na quarta colocação, com 127 pontos. “Estamos chegando à metade do campeonato e por isso será importante vencer pelo menos uma das quatro provas de Curvelo, para brigar pela liderança”, completa Felipe.

Classificação da categoria 1A

Pos. Pilotos Pontos

1º) Thiago Tambasco 181

2º) Caito Carvalho 137

3º) Dirceu Magno 128

4º) Felipe Carvalho 127

5º) Carlos Machado 122

6º) A. Buneder/E. Fuentes 89

7º) Rodrigo Tassi/A. Sermann 71

8º) Beto Pontes 67

9º) Vitor Perillo 66

10º) Geovane Mega 62

Paranaense de Motovelocidade

Estava tudo certo para a realização da abertura do Campeonato Paranaense de Motovelocidade nos dias 13 e 14 de julho em Cascavel. Porém, como o Super Bike Brasil alterou sua agenda, marcando uma disputa para a mesma data, a Federação Paranaense de Motociclismo optou por mudar sua prova e não prejudicar os pilotos. Sendo assim, o evento será transferido para 20 e 21 de julho. As inscrições seguem abertas e os interessados devem entrar em contato com um dos organizadores, Orlei Silva, pelo telefone (45) 99952-2360. O Paranaense de Motovelocidade volta a ser realizado depois de cinco anos.

Akyu Myasava tem fim de semana de piloto profissional

A vida de piloto não é o glamour que muitos acham. Além de pilotar, há muito trabalho na preparação do equipamento e também fora das pistas, com compromissos promocionais ligado a seus patrocinadores.

E foi um fim de semana de piloto profissional que o cascavelense Akyu Myasava, da equipe EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil, viveu em Londrina sábado e domingo. No sábado Akyu, de 10 anos, disputou a segunda etapa do Campeonato Paranaense Light de Kart no Kartódromo Luigi Borghesi. Akyu conquistou o segundo lugar da categoria Cadete, ganhando uma bateria e sendo segundo colocado na outra. Ele também fez a melhor volta da prova com a marca de 51s688, estabelecendo o novo recorde do circuito londrinense com motores da RBC. O recorde anterior pertencia ao londrinense Thiago Ferreira, estabelecido em outubro do ano passado.

No fim da tarde de sábado e durante todo o domingo os compromissos de Akyu passaram a ser no Autódromo Ayrton Senna, com ações promocionais de seus patrocinadores, a Farmacêutica EMS e a Flabom Têxtil, que também são patrocinadores da MRF Racing e MRF Motorsport na Stock Light. Deu autógrafos, entregou bonés ao público e tirou centenas de fotos com os já fãs.

Arrancada

O Automóvel Clube de Cascavel está programando para o próximo dia 19, véspera do Feriado de Corpus Christi, um racha de arrancada cronometrado no Autódromo Zilmar Beux. As provas serão à noite.

Enduro FIM

O Campeonato Paranaense de Enduro FIM realiza sua terceira etapa domingo. A prova ocorre na cidade de Ponta Grossa e também é válida pela Copa PGMC da modalidade. As inscrições estão abertas no link fprm.com.br/evento/13185. Mais de 100 pilotos de todo o Paraná e de estados vizinhos são aguardados para as disputas. Eles terão pela frente um circuito de 14 quilômetros, composto por seis especiais, sendo duas de alta velocidade e três travadas.