Coluna Bandeirada do dia 10 de abril de 2019

Cascavel dará largada ao Paranaense de Velocidade

O Campeonato Paranaense de Velocidade deste ano terá início neste fim de semana em Cascavel. A programação será desenvolvida sábado e domingo no Autódromo Zilmar Beux. Também fará parte a etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel. A promoção e a organização são do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

O Campeonato Paranaense de Velocidade deste ano será disputado em seis etapas. Além da etapa deste fim de semana, em Cascavel. As outras etapas serão disputadas no dia 26 de maio, em Curitiba; 30 de junho, em Londrina; 8 de setembro, em Londrina; 6 de outubro, em Cascavel; e 8 de dezembro, em Curitiba.

Já o Campeonato Metropolitano de Cascavel terá quatro etapas. Após a prova deste fim de semana, as demais serão disputadas em 9 de junho, 4 de agosto e 6 de outubro (Open da Cascavel de Ouro).

Programação

A programação oficial de abertura do Campeonato Paranaense de Velocidade começa neste sábado, com os treinos livres a partir das 8h50. Os pilotos das categorias Marcas, Turismo e Clássicos terão até as 15h40 para acertarem seus carros.

Das 15h45 às 16h será disputado o treino classificatório da categoria Marcas; das 16h05 às 16h20, treino classificatório da categoria Turismo; das 16h25 às 16h40, treino classificatório da categoria Clássicos.

Ainda no sábado, será disputada a primeira prova da categoria Marcas. A largada será às 17h15, com duração de 30 minutos, mais duas voltas.

No domingo, a programação prevê: às 9h50, 1ª prova da categoria Turismo (30 minutos, mais duas voltas); às 10h45, 1ª prova da categoria Clássicos (25 minutos, mais uma volta); às 11h40, 2ª prova da categoria Marcas; às 14h, 2ª prova da categoria Turismo; às 15h05, 2ª prova da categoria Clássicos.

Motocross

O Paraná é o berço do motocross no Brasil. Foi na década de 70 que a primeira pista do País foi construída em Curitiba, virando palco de grandes provas. Vários ídolos do passado se reúnem sábado e domingo, em Rio Negro, a 100 km de Curitiba, para uma prova festiva.

Drugovich lidera testes da F-3 em Barcelona

Campeão do Eurofórmula 3 Open no ano passado, com 14 vitórias em 16 corridas, o brasileiro Felipe Drugovich começou muito bem a segunda série de testes coletivos de sua nova categoria, a Fórmula 3 FIA. Alçado à condição de Campeonato Mundial pela entidade máxima do automobilismo no planeta, a Fórmula 3 FIA reúne 30 pilotos do mundo todo e as melhores equipes da categoria.

Depois de participarem com destaque da primeira sessão de treinos coletivos no fim de março em Paul Ricard, na França, Felipe Drugovich e sua equipe Carlin Buzz Racing trabalharam de forma muito positiva ontem no Circuit de Barcelona-Catalunya, na Espanha, que receberá a etapa de abertura do Campeonato de Fórmula 3 FIA daqui a pouco mais de um mês.

No primeiro treino, realizado pela manhã e com pista seca, Felipe se dedicou a testar alguns componentes e ficou com pneus usados o tempo todo, enquanto a maioria colocou um segundo jogo de pneus novos. No período da tarde, o treino começou com pista bastante molhada, com Felipe figurando sempre entre os cinco primeiros. Faltando 20 minutos para o fim, a pista secou e os tempos baixaram. Felipe colocou pneus novos e nos instantes finais cravou 1m33s284, o melhor das quatro horas de treinos do primeiro dia.

“Foi um dia muito bom tecnicamente falando. Tivemos oportunidade de testar muita coisa, mas, mais do que isso, conseguimos ser rápidos tanto na chuva quanto no seco”, analisa Felipe Drugovich. “Fechar o dia como o piloto mais rápido é muito bom, mostra que estamos competitivos e que o trabalho conjunto está sendo extremamente positivo”, finaliza o piloto de Maringá.

A segunda série de testes coletivos do Campeonato de Fórmula 3 FIA continua nesta quarta-feira em Barcelona.

Confira o calendário da temporada:

10 a 12 de maio – Barcelona (ESP)

21 a 23 de junho – Paul Ricard (FRA)

28 a 30 de junho – Red Bull Ring (AUT)

12 a 14 de julho – Silverstone (ING)

2 a 4 de agosto – Hungaroring (HUN)

30 de agosto a 1º de setembro – Spa-Francorchamps (BEL)

6 a 8 de setembro – Monza (ITA)

27 a 29 de setembro – Sochi (RUS)

Cascavel

Sábado será disputada a terceira etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, no Kartódromo Delci Damian. A entrada para o público será um quilo de alimento não perecível.

Foz do Iguaçu

Já em Foz do Iguaçu, no Adrena Kart, será disputada sábado a etapa de abertura do Campeonato Citadino de Kart da Terra das Cataratas.

Maripá

A velocidade também estará presente em Maripá, também na região oeste do Paraná. Sábado e domingo será disputado o GP de Arrancada de Tratores.