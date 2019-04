Coluna Bandeirada do dia 09 de abril de 2019

Pilotos das equipes de Cascavel pontuam na 1ª etapa da Stock Light

A temporada 2019 da Stock Light começou de forma positiva para a equipe MRF, que tem sua sede em Cascavel, no Paraná. Os quatro pilotos da escuderia pontuaram na primeira etapa do campeonato, disputada domingo no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

O gaúcho Gabriel Robe, que estreou pela MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Mezoil/Boxer/Drugovich/Noma, conquistou o segundo lugar na Corrida 1 da etapa gaúcha e foi 12º na segunda. Já o paranaense Gustavo Myasava, seu companheiro de equipe, foi quarto na Corrida 1 e nono na segunda. Robe sai da etapa de abertura da temporada como o quarto colocado na classificação do campeonato, com quatro pontos a mais do que Myasava, que aparece na quinta colocação.

Os paulistas Lauro Traldi e Leonardo Sanchez, que defendem as cores da MRF Racing/EMS Farmacêutica/PGG/RV Imola, também pontuaram nas duas provas. Lauro foi 15º na Corrida 1 e 11º na Corrida 2. Leonardo se classificou em 17º na Corrida 1 e 14º na Corrida 2. Na soma de pontos das duas, Lauro larga em 14º no campeonato e Leonardo em 18º.

No campeonato de equipes, a MRF Motorsport ocupa vice-liderança, com 66 pontos, ao passo que a MRF Racing é a sétima colocada, com 26 pontos.

As vitórias no Velopark foram de Guilherme Salas na Corrida 1 e de Vitor Baptista na Corrida 2. Salas lidera o campeando com 48 pontos.

A próxima etapa (rodada dupla) da Stock Light será disputada no dia 19 de maio, em Goiânia.

Classificação do Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Equipe Pontos

1º) Guilherme Salas KTF Sports 48

2º) Vitor Batista SSG Racing 39

3º) Marco Cozzi SG Racing 37

4º) Gustavo Robe MRF Motorsport 35

5º) Gustavo Myasava MRF Motorsport 31

6º) Moraes Júnior Motortech Competições 27

7º) Gustavo Frigotto RKL Motorsports 26

8º) Erik Mayrink KTF Sports 24

9º) Márcio Campos Motortech Competições 20

10º) Raphael Abbate L3 Motorsports 19

11º) Lukas Moraes Carlos Alves Competições 17

12º) Pedro Boesel Crown Racing Junior 17

13º) Raphael Reis W2 Shell 17

14º) Lauro Traldi MRF Racing 15

15º) Matheus Iorio Crown Racing Junior 14

16º) Diego Ramos W2 Shell 13

17º) Rodrigo Gil RF Motorsport 12

18º) Leonardo Sanchez MRF Racing 11

19º) Pietro Rimbano Rsports Team 10

20º) Tuca Antoniazzi Motortech Motorsport 8

21º) Gabriel Lusquiños Carlos Alves Competições 3

22º) Felipe Papazissis Rsports Team 0

Classificação do campeonato de equipes

Pos. Equipe Pontos

1º) KTF Sports 72

2º) MRF Motorsport 66

3º) Motortech Competições 47

4º) Crown Racing Junior 31

5º) W2 Shell 30

6º) RKL Motorsports 26

7º) MRF Racing 26

8º) Carlos Alves Competições 6

Daniel Serra faz história

Em um dos momentos mais especiais dos 40 anos de história do Campeonato Brasileiro de Stock Car, o paulista Daniel Serra tornou-se o vencedor da corrida número 500 da categoria, em uma prova que teve de tudo: chuva, caça ao líder, equipe novata na liderança e uma inteligente jogada estratégica no fim que decidiu as primeiras colocações. Com a vitória, Serrinha juntou-se ao pai, Chico Serra, no clube dos vencedores “centenários”. Chico faturou a StockCar 100. Os demais são Xandy Negrão (200), Cacá Bueno (300) e Thiago Camilo (400).

Fórmula Indy

O japonês Takuma Sato, da RLL/Honda, venceu domingo o GP do Alabama, terceira etapa da temporada da Fórmula Indy. Scott Dixon, da Ganassi/Honda, chegou em segundo e o pódio foi completado pro Sebastian Bourdais, da Dale Copyne/Honda. Tonny Kanaan chegou em 18º e Matheus Leist em 20º. Os brasileiros competem pela equipe Foyt/Chevrolet.

Classificação

Depois de três etapas, a classificação da Fórmula Indy tem como líder o norte-americano Josef Newgarden, da Penske, com 125 pontos. Scott Dixon é o vice-líder, com 98 pontos; e Takuma Sato assume a terceira colocação, com 91 pontos. Tony Kanaan ocupa a 18ª colocação, com 45 pontos; e Matheus Leist aparece em 23º, com 31 pontos.

Enduro

O Campeonato Paranaense de Enduro Regularidade realiza suas 3ª e 4ª etapas domingo, durante o 26º Enduro do Porco. A prova, que também será válida pela Copa Oeste, será em São José das Palmeiras, município de 4 mil habitantes, situado próximo à fronteira com o Paraguai.