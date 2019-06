Coluna Bandeirada do dia 07 de junho de 2019

Lecheta está recuperado

O ex-piloto Pedro Lecheta está recuperado do AVC que sofreu recentemente e da infecção no joelho da perna direita, contraída durante sua hospitalização. Assim que recebeu alta médica, Lecheta tratou de comemorar em grande estilo e viajou de férias com a esposa Beatriz para Dubay, onde fica perto do que sempre lhe atraiu: a velocidade. Visitou o parque temático da Ferrari, onde simulou treinou pit-stops, e andou de montanha russa.

Leonardo Sanchez quer se manter na zona de pontuação em Londrina

Embalado pelas boas performance no Velopark e em Goiânia, Leonardo Sanchez chega a Londrina tendo como meta se manter na zona de pontuação da Stock Light. Neste fim de semana o piloto da equipe MRF Racing/EMS Farmacêutica/PGG/RV Imola disputa a terceira etapa da temporada. A primeira prova da rodada dupla será no sábado, com largada às 15h15, e a segunda está marcada para domingo, com largada às 8h55.

Esta será a primeira vez que Léo Sanchez irá correr no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Para se preparar para a prova, ele assistiu às imagens onboard da corrida do ano passado de outros pilotos várias vezes, procurando assimilar o traçado do autódromo londrinense. “Somente nos treinos é que vou ter uma ideia do que é o traçado. Estou bem focado e a meta é continuar pontuando, pois assim vou subindo na classificação do campeonato. Será importante fazer um bom treino classificatório”, frisa Léo Sanchez, que está em 20º no campeonato, com 20 pontos.

Classificação da Stock Light após duas etapas:

Pos. Piloto Pontos

1º) Guilherme Salas 102

2º) Gustavo Frigotto 70

3º) Marco Cozzi 67

4º) Raphael Reis 59

5º) Gabriel Robe 49

6º) Lukas Moraes 42

7º) Raphael Abbate 41

8º) Vitor Baptista 39

9º) Erik Mayrink 38

10º) André Moraes Júnior 37

11º) Pedro Boesel 36

12º) Gustavo Myasava 34

13º) Márcio Campos 32

14º) Pietro Rimbano 30

15º) Matheus Iorio 27

16º) Diego Ramos 29

17º) Felipe Papazissis 27

18º) Rogério Antoniazzi 27

19º) Raphael Teixeira 23

20º) Leonardo Sanchez 20

21º) Lauro Traldi 15

22º) Francesco Franciosi 14

23º) Gabriel Lusquiños 14

24º) Rodrigo Gil 12

25º) Pedro Caland 6

Metropolitano

Orlei Silva, presidente do Automóvel Clube de Cascavel, informa que, para diminuir custos, acertou com a FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), alteração no calendário do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel. A competição prossegue nos dias 3 e 4 de agosto, quando a prova terá pontuação dobrada, valendo pela 2ª e pela 3ª etapa.

Assembleia

Orlei Silva também adiante que na reunião de diretoria ficou definido que o clube realizará uma assembleia no próximo dia 19, no Hotel Caiuá, com primeira chamada às 19h30, para criar a categoria de sócio mantenedor do clube. A ideia é que a partir da assembleia, os associados paguem uma taxa para cobrir as despesas administrativas do clube. Também será colocado em votação autorização para que o clube faça convênio que visem oferecer vantagens aos associados.

Terra

A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Velocidade, que faz parte das comemorações dos 71 anos de Cordeirópolis, município do interior de São Paulo, terá transmissão ao vivo pelo YouTube. A competição será de 14 a 16 deste mês, com a disputa das categorias Autocross, Kartcross e Turismo VNT. O endereço será www.youtube.com/brvtonline.

Pietro Fittipaldi

Estreante na temporada 2019 da DTM, Pietro Fittipaldi participará da etapa deste fim de semana em Misano, na Itália. O piloto brasileiro originalmente estaria no Canadá para seguir a programação da Haas nos boxes do GP de F-1, mas um chamado às pressas da equipe Audi Sport Team Rosberg mudou o compromisso do brasileiro, tudo por conta de uma crise de apendicite de Jamie Green, que também é piloto da Audi.

Jalapão

A equipe X Rally Team defende a liderança do Campeonato Brasileiro de Rali Cross Country neste fim de semana no quarto encontro da temporada. A prova, que acontece na região do Jalapão, entre os estados de Tocantins e Bahia, é encarada pelo time como o principal teste antes do Sertões, que começa em 25 de agosto, em Campo Grande (MS).