Coluna Bandeirada do dia 06 de julho de 2019

Márcio Lago busca o título brasileiro em duas categorias

Vice-campeão da categoria Super Sênior no Open do Campeonato Brasileiro de Kart, encerrado no último sábado no Kartódromo Delci Damian, o cascavelense Márcio do Lago, da equipe Sicredi, está empolgado para o Campeonato Brasileiro, que terá início no próximo dia 15, em Cascavel. Márcio irá disputar as categorias Super Sênior e Sênior A.

O vice-campeonato no Open aumenta a expectativa de Márcio. Irá explica que o equipamento está competitivo. Na Sênior A não brigou pelas primeiras colocações em função de acidentes. “Tudo caminha bem para brigar por dois títulos no Brasileiro. Será uma competição muito equilibrada, mas temos que fazer valer o fator casa”, afirma Márcio do Lago.

Em 2016, quando Cascavel sediou a Copa Brasil, Márcio do Lago conquistou o título da categoria Super Sênior. Muitos de seus adversários naquele ano, estarão medindo força com ele na próxima semana, no Brasileiro.

Farfus disputa etapa do WTCR em circuito de rua em Portugal

Após um mês de junho extremamente intenso para o curitibano Augusto Farfus, com a disputa das 24 Horas de Le Mans e das 24 Horas de Nürburgring – no mesmo evento em que correu pelo WTCR no circuito alemão, conquistando seu primeiro pódio na categoria -, o brasileiro contou com alguns dias de descanso, e chega agora embalado para seu próximo desafio no campeonato. Neste sábado e domingo, a Copa do Mundo de Carros de Turismo realiza sua sexta etapa no circuito de rua de Vila Real, em Portugal.

O traçado urbano de 4.785 metros de extensão é uma novidade para Farfus, mas, suas características agradam ao piloto, que compete pela equipe BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team. Apesar de ser um circuito de rua temporário, conta com curvas rápidas, subidas e descidas, que prometem grandes disputas ao público.

Para Augusto, que está em seu ano de estreia e teve uma primeira metade do campeonato de adaptação e evolução, o objetivo é se aproximar dos líderes da tabela. Após o pódio em Nordschleife, há duas semanas, ele entrou no top-10 da classificação geral, somando 99 pontos. Com mais cinco etapas e 15 corridas a serem realizadas, ainda há um total de 425 pontos em jogo.

Afonso Rangel

O ex-piloto curitibano Afonso Rangel completa mais um aniversário hoje.

Sérgio Klein

Quem também está comemorando aniversário hoje e o ex-ralizeiro Sérgio Klein, pai do piloto Thiago Klein.

Sprint Race

A Sprint Race desembarca em Sebring (FL-EUA) neste domingo, depois de realizar três provas marcadas pela alternância e emoção que permeiam as grandes competições. O período ainda não é de previsões, mas o que os pilotos mostraram na prova de abertura de Londrina (PR), São Paulo (SP) e em Homestead (EUA) é o mais revelador indicativo de que 2019 deve ser um verdadeiro espetáculo de automobilismo no mais alto nível em todos os torneios da categoria que alça vôos inéditos em território americano.

Motovelocidade

Orlei Silva já trabalha na organização da primeira etapa do Campeonato Paranaense de Motovelocidade, que será disputada em Cascavel nos dais 20 e 21 deste mês. Serão disputadas as etapas 250cc, 300cc, 600cc, 1000cc e Track Day.

Cross Country

O quinto dos oito encontros do Campeonato Brasileiro de Rali Cross Country será diferente de todas as outras etapas, sempre disputadas sob altas temperaturas em regiões como o Nordeste, o Centro-Oeste e partes do Sudeste, como Minas Gerais e o interior de São Paulo. Desta vez, no entanto, pilotos e navegadores irão enfrentar um desafio diferente no Rali Caminhos da Neve, em São Joaquim (SC), neste sábado e neste domingo.

Estação

Leandro Rosa é o novo presidente do Automóvel Clube de Estação (ACE). Ele foi eleito na última semana para assumir o clube pelo biênio 2019-2021 e vai substituir Everton Batistella, que conduziu a entidade nos últimos dois anos.