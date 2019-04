Coluna Bandeirada do dia 06 de abril de 2019

Milton Santos quer voltar à liderança

Depois de ter enfrentado problemas na última etapa, quando entrou água no carburador de seu kart no momento em que estava disparado na liderança, o cascavelense Milton dos Santos, da equipe MJ Cars, quer voltar à liderança da categoria F-4 Super no Campeonato Metropolitano de Kart no próximo sábado, quando será disputada a terceira etapa, no Kartódromo Delci Damian.

Milton ganhou a primeira etapa, em fevereiro, e na segunda, no mês passado, foi o quarto colocado, mesmo com o problema do carburador na primeira bateria e com a vela na segunda. Ele está na vice-liderança, com 28 pontos, nove a menos do que o líder Luís César Schoroeder, de Umuarama, de Umuarama. Sandro Frare, de Cascavel, é o terceiro colocado, com 25 pontos.

Segundo Milton Santos, depois da última etapa, realizou alguns treinos e o equipamento rendeu bem. O objetivo é recuperar a liderança. “Estamos preparadíssimo para a prova e se não houver novos problemas técnicos, estamos na briga pela vitória”, completa Milton Santos.

Classificação da Categoria F-4 Super

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Luís César Schroeder Umuarama 37

2º) Milton dos Santos Cascavel 28

3º) Sandro Frare Cascavel 25

4º) Rodrigo Baptista Santos Cascavel 22

5º) Jhonatan Ribeiro Cascavel 21

Cascavel divulga a programação do Paranaense e do Metropolitano

O Automóvel Clube de Cascavel divulgou a programação para o próximo fim de semana, quando o Autódromo Zilmar Beux será palco da abertura dos Campeonatos Paranaense de Velocidade e do Metropolitano de Marcas de Cascavel.

A programação oficial será desenvolvida sábado e domingo. No sábado os treinos livres serão a partir das 8h50. Os pilotos das categorias Marcas, Turismo e Clássicos terão até as 15h40 para acertarem seus carros.

Das 15h45 às 16h será disputado o treino classificatório da categoria Marcas; das 16h05 às 16h20, treino classificatório da categoria Turismo; das 16h25 às 16h40, treino classificatório da categoria Clássicos.

Ainda no sábado, será disputada a primeira prova da categoria Marcas. A largada será às 17h15, com duração de 30 minutos, mais duas voltas.

No domingo, a programação prevê: às 9h50, 1ª prova da categoria Turismo (30 minutos, mais duas voltas); às 10h45, 1ª prova da categoria Clássicos (25 minutos, mais uma volta); às 11h40, 2ª prova da categoria Marcas; às 14h, 2ª prova da categoria Turismo; às 15h05, 2ª prova da categoria Clássicos.

Kart na TV

A SporTV já definiu os horários que mostrará ao vivo o Campeonato Brasileiro de Kart, a ser disputado em julho, em Cascavel. No dia 20, quando se encerra a primeira fase, as provas ao vivo serão das 13h30 às 16h. No dia 27, quando termina a segunda fase e a competição, será das 18h às 20h30. No dia 27, o evento de Cascavel entre logo após os Jogos Pan-Americanos. A geração de imagens será da Master/Catve, empresa de Cascavel.

No oeste

A região oeste do Paraná terá cinco eventos automobilísticos no próximo fim de semana. Em Cascavel, no Autódromo Zilmar Beux, será disputada a etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Velocidade e do Campeonato Metropolitano de Marcas; e do Kartódromo Delci Damian, será disputada a terceira etapa do Campeonato Metropolitano de Kart. Em Maripá, será disputado o GP de Arrancada de Tratores, e em Foz do Iguaçu, está programa a abertura do Campeonato Metropolitano de Kart.

Matheus Leist

Com bom desempenho nos testes desde a pré-temporada da Fórmula Indy e também nos treinos das primeiras etapas do ano, Matheus Leist quer transformar a evolução da AJ Foyt em resultado neste domingo no GP de Barber, no Alabama. O piloto gaúcho disputará a terceira etapa em um de seus circuitos preferidos do calendário.

Boa estreia

O gaúcho Gabriel Robe estreou bem a equipe cascavelense equipe MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Mezoil/Boxer/Drugovich/Noma. Nos treinos livres da Stock Light de ontem, no Velopark (RS), ele foi o mais rápido, com o tempo de 1m11s336. O cascavelense Gustavo Myasava, seu companheiro de equipe, foi o 13º do dia, com 1m13s780.