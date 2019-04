Coluna Bandeirada do dia 03 de abrik de 2019

Citadino de Kart de Foz começa dia 13

Começa no próximo dia 13 o Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu/Copa Itaipu-Itamed. A promoção e a organização serão do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A temporada deste ano terá cinco etapas, a serem disputadas em 13 de abril, 25 de maio, 10 de agosto, 28 de setembro e 9 de novembro. As categorias serão Escola, Cadete, Júnior Menor, Sprinter, Máster, F-4 Graduados, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior.

A taxa de inscrição será gratuita para a categoria Escola, de R$ 300,00 para a Cadete e de R$ 500,00 para as demais categorias. O aluguel dos motores será de R$ 325,00 para as categorias Escola e Cadete; R$ 680,00 para as categorias Júnior Menor, Sprinter e Máster; e R$ 375,00 para as categorias F-4.

Surpresa

A notícia pegou a todos de surpresa. Campeão de 2015 e um dos nomes constantemente presentes na lista de candidatos ao título da Stock Car, Marcos Gomes anunciou acordo para defender a estreante KTF Sports na temporada deste ano, que começa domingo, no Velopartk.

Gabriel Robe é a novidade da MRF para a abertura da Stock Light 2019

Campeão de 2017 e terceiro colocado no ano passado, o gaúcho Gabriel Robe é a novidade da equipe MRF para a abertura da temporada 2019 da Stock Light. A primeira etapa será disputada sábado e domingo no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

Robe será parceiro do paranaense Gustavo Myasava na equipe MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Mezoil/Boxer/Drugovich/Noma, ao passo que os paulistas Lauro Traldi e Leonardo Sanchez serão parceiros na MRF Racing/EMS Farmacêutica/PGG/RV Imola.

A programação da etapa de abertura da temporada começa na sexta-feira. Das 8h15 às 8h45, será realizado o treino extra para os estreantes; das 9h30 às 9h45, shake-down; das 11h30 às 12h00, primeiro treino da Stock Light (1º Grupo); das 12h15 às 12h45, primeiro treino da Stock Light (2º Grupo); das 14h30 às 15 horas, segundo treino da Stock Light (1º Grupo); e das 15h15 às 15h45, segundo treino da Stock Light (2º Grupo). No sábado, das 10 às 10h30, terceiro treino da Stock Light (1º Grupo); das 10h45 às 11h15, terceiro treino da Stock Light (2º Grupo); das 13 às 13h20, treino classificatório das Stock Light; e às 15h25, largada da 1ª etapa Stock Light. No domingo, será disputada a segunda prova da 1ª etapa, com largada às 8h25.

Rafael Paiva

O cascavelense Rafael Paiva, da equipe Atlas Ferro Velho, confirma seu retorno ao Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A terceira etapa será disputada nos dias 12 e 13 deste mês, no Kartódromo Delci Damian. Paiva não participou da segunda etapa em função de compromissos profissionais no dia da prova.

Ginetta

A etapa de abertura do Endurance Brasil 2019, durante as Quatro Horas de Curitiba, realizada sábado, no Autódromo Internacional de Curitiba, poderia ter resultado melhor para o trio Fábio Ebrahim, Pedro Aguiar e Wagner Ebrahim, do Team Ginetta Brasil. Os pilotos classificaram o seu protótipo Ginetta G57 em terceiro lugar do grid, vinha bem na segunda posição na Geral, mas o acidente com um carro da GT4 ocasionou a quebra de um dos braços da suspensão traseira esquerda, logo após Pedro Aguiar ter assumido o comando do carro. Com isso, o G57 foi para s boxes para o reparo, onde perdeu 9 voltas, somando as duas paradas seguintes para o ajuste da suspensão, tirando o sonho da equipe de chegar ao pódio da etapa entre os três primeiros na Geral. Mesmo assim, concluiu a prova em oitavo na Geral e em quarto na categoria P1.

HB20

Está confirmada para o dia 14 deste mês, em Campo Grande (MS), a realização da primeira prova da HB20. A categoria monomarca para parte da programação da segunda etapa da Copa Truyck e do Mercedes-Benz Challenge.