Coluna Bandeirada do dia 02 de julho de 2019

Open reúne kartistas de 16 estados

O Open do Campeonato Brasileiro de Kart, encerrado sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, contou com a participação de pilotos de 16 estados. Os estados representados na competição promovida e organizada pelo Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), foram: Paraná, Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio grande do Sul, Pernambuco, Mato grosso, Rio de Janeiro, Maranhão, Tocantins, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Bahia.

Os paranaenses ficaram com o maior número de títulos, com oito campeões. São Paulo levou três títulos, enquanto Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal ficaram com um campeão cada um.

Os campeões do Open foram Cadu Bonini (PR), na categoria Júnior Menor; Alfredinho Ibiapina (PR), na Cadete; Pedro Aizza (MA), na Júnior; Manoel Queiroz (PR), na Super Sênior; Jedson Vicente (PR), na Sênior Máster; Luiz Fernando Berbel (PR), na Codasur; Júnior Flores (PR), na Novatos; Fernando Dias (SC), na Sênior B; Júlio Conte (PR), na Sênior A; Roberto Wuthstrack Júnior (SC), na F-4 Graduados; Flaviano Ramos (SC), na F-4 Sênior; Marcos da Silva (RJ), na F-4 Super Sênior; Luiz Pinheiro (MG), na F-4 Super Sênior Máster; Théo Salomão (GO), na Mirim; e André Nicastro (DF), na categoria Graduados.

O Campeonato Brasileiro de Kart começa no próximo dia 15. A primeira fase vai até o dia 20 e a segunda do dia 22 a 27.

Classificação final do Open/5 primeiros

Categoria Júnior Menor

Pos. Piloto Estado Pontos

1º) Cadu Bonini PR 27,5

2º) João Pinheiro Filho DF 20,5

3º) Vinícius Mercez GO 19,5

4º) Maria Eduarda Nienkotter SC 18,5

5º) Gabriel Bonilha PR 18

Categoria Cadete

1º) Alfredinho Ibiapina PR 25,5

2º) Akyu Myasava PR 24,5

3º) Pedro Lins DF 20

4º) Enzo Nienkotter SC 16

5º) João Pedro Jo RS 13,5

Categoria Júnior

1º) Pedro Aizza MA 27,5

2º) Gabriel Gomez SP 21

3º) Nicolas Fabris MA 20,5

4º) Luís Trombini Neto PR 17,5

5º) Samuel Cruz PR 17

Categoria Super Sênior

1º) Manoel Queiroz PR 27, 5

2º) Márcio do Lago PR 21

3º) Fernando Pastro SC 19,5

4º) Fernando Scotti PR 18,5

5º) Antônio Oliveira PR 16

Categoria Super Sênior Máster

1º) Jedson Vicente PR 27,5

2º) Osvaldo Drugovich Júnior PR 24,5

3º) Everson Aquino PR 20

4º) Munir Aboissa SP 19,5

Categoria OK Internacional

1º) Pedro Saderi PR 27,5

2º) Ariel Varella ES 24,5

Categoria Codasur

1º) Luiz Fernando Berbel PR 27,5

Categoria Novatos

1º) Júnior Flores PR 27,5

2º) Gabriel Hanel PR 22,5

3º) Gabriel Carrer PR 19

4º) Gustavo Vascelli PR 16,5

5º) Gustavo Moura SC 16

Categoria Sênior B

1º) Fernando Dias SC 27,5

2º) Danilo Chiaratti SC 21,5

3º) Ademir Garcia Júnior SP 20

4º) Kevin Nobels SP 19,5

5º) Diego Balem PR 18

Categoria Sênior A

1º) Júlio Conte PR 27,5

2º) Leonardo Torres PR 21,5

3º) Carlos E. Souza SG PR 20

4º) Ernandes Onassis SP 18

5º) Júnior Pinto MA 14,5

Categoria F-4 Graduados

1º) Roberto Wuthstrack Júnior SC 27,5

2º) Rafael Smaniotto PR 22,5

3º) Gustavo Marques PR 20

4º) Clederson Cruz SC 18,5

5º) João Coelho SC 13,5

Categoria F-4 Sênior

1º) Flaviano Ramos SC 27,5

2º) Luciano Garcia MS 21,5

3º) Carlos Mallorquin Júnior PR 18

4º) Renato Cavalcante PR 18

5º) Azor Toniolo SP 16,5

Categoria F-4 Super Sênior

1º) Marcos da Silva RJ 27,5

2º) Paulo Sant’Anna SP 22,5

3º) Ronaldo Oliveira PR 20

4º) Edewardo Tanabe PR 15

Categoria F-4 Super Sênior Máster

1º) Luiz Pinheiro MG 25,5

2º) Valdemiro Oliveira BA 24,5

3º) Nestor Ferens SC 21

Categoria Mirim

1º) Théo Salomão GO 27,5

2º) Augustus Toniolo RS 20

3º) Alexandre Leal Filho PE 19

4º) Miguel Rossi SC 18,5

5º) Pedro Capobianco PR 18

Categoria Graduados

1º) André Nicastro DF 27,5

2º) Bruno Bertoncello RS 24,5

3º) Stefano Marins SC 18

4º) José Muggiati Neto PR 15

5º) Murilo Barcellos PR 15

Emoção na F-1

Finalmente uma corrida com emoção na Fórmula 1. O canadense Max Verstappen, da Rede Bull, venceu o GP da Áustria, domingo, derrotando Lewis Hamilton nas últimas voltas.

Júnior Flores é campeão da categoria Novatos

Ao vencer as três baterias, José Flores Júnior, de Foz do Iguaçu, sagrou-se sábado campeão da categoria Novatos no Open do Campeonato Brasileiro de Kart. A competição foi disputada no Kartódromo Delci Damian, que a partir do próximo dia 15 sediará o Campeonato Brasileiro.

O domínio de Júnior Flores, da equipe Auto Posto Damo, só não foi completo porque largou na segunda colocação. Mas assumiu a liderança logo no início da primeira bateria, na sexta-feira, e ganhou também as duas baterias do sábado. Depois de descartar uma bateria, Flores somou 27,5 pontos, contra 22,5 do vice-campeão Gabriel Hanel.

Segundo Júnior Flores, o Open serviu para mostrar o que o Campeonato Brasileiro será um dos mais equilibrados dos últimos anos e competidores de vários estados estarão em Cascavel em condições de ser campeão. “Observamos no Open que nosso equipamento está próximo do que planejamos quando iniciamos para preparação para o Brasileiro, em fevereiro. Conquistamos o título, mas temos que focar ainda mais o Brasileiro”, completa Júnior Flores.