Coluna bandeirada dia 24 de outubro de 2019

Bruna Tomaselli

A catarinense Bruna Tomaselli (Bruna & Bia Malhas/WNGSports) está na lista de competidoras selecionadas para disputar a temporada de 2020 da WSeries, que é a primeira categoria do automobilismo mundial composta 100% por mulheres no grid. A piloto de Caibi, região oeste de Santa Catarina, será a única representante da América do Sul.

Cascavel de Ouro tem 61 carros inscritos

Faltando dez dias para a prova, a 33ª Cascavel de Ouro já tem 61 carros inscritos e, como 55 largarão, já está confirmada a prova de repescagem para a definição do grid de largada. A prova será no dia 3 de novembro, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Nos bastidores, os trabalhos de organização estão a todo vapor. Edson Massaro, promotor da categoria, divulgou os valores dos ingressos. Eles custarão R$ 40 para a área interna do autódromo (após o túnel) e R$ 100 as credenciais de boxes. Para toda a área externa do autódromo o ingresso será um quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será doada ao Provopar de Cascavel. Os ingressos e as credenciais serão vendidos somente no autódromo de quinta a domingo.

Edson Massaro também adianta que estarão liberados churrasco e acampamento. No entanto, os interessados deverão pedir autorização, porque, por questões de segurança, existirá um limite de barracas. “Estamos com tudo pronto para mais um grande evento no Autódromo Zilmar Beux. A Cascavel de Ouro deste ano será um grande espetáculo”, frisa Edson Massaro.

Leonardo Sanchez marca nove pontos em Cascavel

Após marcar nove pontos com o 12º lugar na Corrida 2 da sexta etapa da Stock Light, disputada na manhã de domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, Leonardo Sanchez, da equipe MRF Racing/EMS Farmacêutica/PGG/RV Imola, diz estar satisfeito e feliz com o resultado, embora lamente o acidente da Corrida 1, no sábado, quando abandonou a prova.

Segundo Leonardo Sanchez, a corrida foi boa, conseguiu andar no ritmo dos primeiros colocados e os pneus tiveram um comportamento melhor do que no sábado. “Consegui fugir dos acidentes e marcar pontos. A equipe trabalhou rápido no sábado para recuperar o carro e tinha que concluir a prova para recompensar a dedicação de todos os técnicos”, acentua Leonardo.

Os vencedores da etapa de Cascavel foram Raphael Abbate na Corrida do sábado e Lucas Moraes na de domingo.

A próxima etapa da Stock Light está marcada para 24 de novembro, em Goiânia.

Time Brasil

Disputar a maior competição do kartismo mundial. Este é o desafio de dez pilotos brasileiros que estão em Sarno, na Itália, participando do Rotax Max Challenge Grand Finals, que é o maior campeonato da modalidade no planeta, reunindo 360 pilotos vindos de 60 países. Sempre muito competitivo, o Time Brasil conta com representantes nas seis categorias no evento que conhecerá seus campeões no próximo sábado.

O time

O Time Brasil no Rotax Max deste ano é composto por Enzo Nienkotter (categoria Micro Max), Luigi di Lazzaro (Mini Max), Lucas Mendes (Júnior Max), Paulo Coelho e João Cunha (Sênior Max), Ruan Belizario e Rafael Reis (DD2), Fernando Guzzi, Leonardo Nienkotter e Diego Lozov (categoria DD2 Masters).

F-Academy

Em seu segundo ano na Fórmula Academy Sudamericana, o paulista Pedro Burger vem fazendo uma temporada de evolução. Após quatro corridas disputadas, o piloto de 18 anos conquistou um segundo lugar na primeira prova da etapa de Cascavel (PR) e chegou perto do pódio na corrida final do fim de semana. Com 45 pontos e o quarto lugar na tabela de classificação, Burger sonha com a vitória já na próxima etapa, que será realizada nos dias 16 e 17 de novembro novamente no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.