Coluna ADI:Novo RG,Guerra contra o tráfico e novas placas padrão Mercosul

Simplificando

O deputado Luciano Ducci (PSB) informa que a Anvisa reduziu a documentação necessária para requerer a importação de medicamentos à base canabidiol. A intenção é simplificar a importação desses medicamentos. Agora, basta a apresentação da prescrição médica do produto.

Novo RG

A Polícia Civil do Paraná iniciou a emissão de um novo modelo de carteira de identidade. O documento possibilita a inclusão de diversos dados e oferece mais segurança contra a falsificação. O antigo RG continua válido.

Cloacina

Na guerra contra o tráfico de drogas, o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) pretende monitorar o esgoto dos brasileiros para radiografar o consumo de drogas no País. Essa é a proposta do projeto Cloacina, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, ligada a pasta de Moro.

Vem pro “insta”

Quase um ano após criar uma conta no Twitter, o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) estreia seu perfil no Instagram. A pressão é da família. Um irmão chegou a pensar que um dos vários perfis falsos era oficial. A esposa, Rosângela, postou foto de Moro contemplativo. “Para de pensar e vem pro ‘insta’, ministro”.

Exclusividade, não!

O MP e o TCU (Tribunal de Contas da União) ingressaram com pedido de medida cautelar para suspender a contratação de até 7 mil militares da reserva para reforçar o quadro de pessoal do INSS. O TCU já se posicionou contra a contratação exclusiva para trabalhar na força-tarefa. Alternativas estão sendo avaliadas para a contratação, mas o governo já foi avisado de que o recrutamento exclusivo de militares não será aceito.

Padrão Mercosul

No próximo dia 31, começa a valer a exigência do novo padrão para todos os veículos que forem emplacados pela primeira vez. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não será necessário que todos os veículos façam a troca de placas atuais para o padrão Mercosul.

Paraná, destaque!

Pesquisa do British Council, chamada “Estudo de Políticas Públicas para o Ensino de Inglês”, aponta o Paraná como destaque nacional no ensino de inglês em escolas públicas. O Estado, ao lado de Pernambuco, é um dos únicos a atingir todos os critérios avaliados, alcançando um nível alto de estruturação e consolidação do ensino de Língua Inglesa na rede pública.

Contra outra, Guedes

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse que o “o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza”. A fala foi feita durante o Fórum Econômico Mundia, em Davos (Suíça). Al Gore, ex-vice-presidente dos EUA, disse que a declaração incentiva o desmatamento da Amazônia e que uam coisa nada tem a ver com a outra.

Rio Vermelho

O prefeito Santin Roveda (PL) adianta que este ano vai implantar o Parque Rio Vermelho em União da Vitória. Projetado pelo arquiteto e urbanista Jaime Lerner, o parque servirá para contenção das cheias do rio Iguaçu que corta a cidade. Lerner também fez o anteprojeto do plano-diretor de União da Vitória.

Categoria A

Londrina recebeu o certificado que elevou a cidade para a categoria A do Mapa Turístico Brasileiro. Nesta categoria, de acordo o Ministério do Turismo, estão as cidades com maior fluxo turístico, maior número de empregos e estabelecimentos de hospedagem.