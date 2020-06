Coluna ADI: Sinal Vermelho, No interior, Pegou mal

Sinal Vermelho

A deputada Maria Victória (PP) usou as redes sociais para reforçar o apoio às mulheres vítimas de violência: “Minha foto com um X na mão é para dizer que você não está sozinha! Neste período de quarentena, muitas mulheres que sofrem violência doméstica estão confinadas com seus agressores e com menos oportunidade de pedir ajuda. Se você, mulher, está sofrendo violência doméstica, faça um X na mão e mostre ao atendente de uma farmácia. A Polícia Militar será acionada”.

Prestação de contas

Os partidos têm até o dia 30 de junho para enviar as prestações de contas do exercício financeiro de 2019 à Justiça Eleitoral. O prazo vale para todos os diretórios, de nacionais a zonais. A não apresentação dos dados pode levar a agremiação a sofrer várias sanções, como a suspensão de repasses das cotas do fundo partidário.

No interior

Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra um aumento de 50% nos casos de covid-19 em cidades de até 20 mil moradores nas últimas duas semanas. Em seis estados, as mortes por coronavírus no interior já ultrapassam os registrados nas regiões metropolitanas. Esse é o caso no Paraná e outros cinco estados brasileiros.

Diálogos democráticos

Mais mulheres na política é o tema da live do TSE para promover debates sobre as eleições 2020 na próxima sexta-feira (19), a partir das 18h. A live será transmitida pelo YouTube e em todas as redes sociais do tribunal. “Esse é um tema fundamental para o fortalecimento da democracia. Se as mulheres representam 51% da população e ocupam apenas 15% das vagas do Congresso, temos um grave problema de representatividade, refletido na formulação de políticas públicas”, afirma o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.

Inovação

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, participou do lançamento do programa Centelha Paraná que incentiva o empreendedorismo inovador. “Totalizando mais de R$ 1 milhão em recursos e oferecer o suporte e a capacitação para até 30 empreendimentos inovadores. O programa é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e será executada pela Fundação Araucária, no Estado”.

Toque de recolher

O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) anunciou toque de recolher a partir de sexta-feira (19) em Ponta Grossa. A medida valerá para os fins de semana – sexta, sábado e domingo – a partir das 23h. Segundo Rangel, o objetivo é diminuir a circulação do vírus e voltar ao “nível azul” de emergência da pandemia. Atualmente, a cidade se encontra no “nível amarelo”.

Pegou mal

O último decreto do prefeito Rafael Greca (DEM) que restringiu acesso a igrejas, academias, shoppings em função do aumento o contágio do coronavírus foi duramente criticado pelos deputados Delegado Francischini (PSL), Gilson de Souza (PSC), Alexandre Amaro (Republicanos) e Ricardo Arruda (PSL), e pelo presidente do MDB, João Arruda. Os quatro consideram Greca um prefeito titubeante. Em relação às academias, o prefeito voltou atrás.

Fiscalização

O Tribunal de Contas do Estado criou uma comissão para fiscalizar os gastos das 399 prefeituras paranaenses em ações para o enfrentamento à pandemia da covid-19 causada pelo coronavírus.

Lockdown

Três semanas após flexibilizar medidas de restrição para controlar a pandemia do coronavírus, o Estado estuda endurecer as regras novamente. A Secretaria de Saúde do Paraná deve se manifestar ainda nesta semana sobre o funcionamento dos setores considerados não essenciais.