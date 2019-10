Coluna ADI do dia 8 de outubro de 2019

O presidente Jair Bolsonaro dá posse ao novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Aumento da cota

O presidente Jair Bolsonaro já externou a vontade de ampliar a cota de compras, sem impostos, no exterior de US$ 500 (R$ 2.050) para US$ 1.000 (R$ 4,1 mil). No Paraná, a fronteira de Foz do Iguaçu, Guaíra, Barracão e Santo Antônio do Sudoeste agradece se a medida for efetivada.

***Metrô

De olho na prefeitura, o deputado Gustavo Fruet (PDT-PR) quer R$ 15 milhões para a construção do metrô de Curitiba, obra discutida há mais de 20 anos. O custo total do projeto é de R$ 5,8 bilhões.

Qual partido?

“Se você me perguntar qual é o partido dos meus sonhos, eu digo: não tem nenhum”, da deputada Joice Hasselmann (PSL), pré-candidata a prefeita de São Paulo. Joice já avisou: se o PSL não garantir a candidatura, ela muda de partido.

Informalidade

Segundo o IBGE, o Brasil tem 38,8 milhões de trabalhadores na informalidade, além dos 13 milhões de desempregados. Ou seja, 53 milhões de brasileiros estão sem proteção social. “Em breve ficarão velhos e doentes e pressionarão as políticas públicas”, diz o deputado Romanelli (PSB), que apoia o projeto de lei de iniciativa popular que garante a gratuidade do transporte urbano País.

***Candidato em Jacarezinho

O PSD decidiu lançar candidato a prefeito em Jacarezinho nas eleições de outubro de 2020 e a vaga deve ficar com o empresário Marcelo Palhares. A garantia pela candidatura própria foi dada pelos secretários Guto (Casa Civil) e Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) durante encontro com lideranças na cidade.

Eu ou eles

O presidente Jair Bolsonaro quer fazer mudanças na direção nacional do PSL. Se não conseguir, 32 parlamentares do partido estão dispostos acompanhar Bolsonaro caso ele decida sair do partido.

MP da Carteirinha

O deputado Felipe Francischini (PR) foi indicado pelo PSL à comissão que vai analisar a MP das carteiras de estudantes. “Será um enorme desafio, mas estarei em mais essa batalha para aprovar uma matéria importante para o estudante brasileiro. Menos lobby, mais Brasil”, diz.

Cruz Vermelha

A deputada Christiane Yared (PL) entregou novos equipamentos, no valor de R$ 750 mil, para o Hospital da Cruz Vermelha, em Curitiba. As emendas são de autoria da deputada. “Acompanho o trabalho sério que é feito no hospital e por isso sempre fiz questão de estar perto. Saúde é um direito de todos e o nosso trabalho é garantir que seja entregue o melhor que se possa oferecer”.

MP do Agro

O governo editou a MP do Agro, que complementa as condições estabelecidas no Plano Safra 2019/20. A nova normatização “vai possibilitar a alocação de R$ 5 bilhões a mais de crédito rural”, diz o Ministério da Agricultura. O Plano Sara está estimado em R$ 255,6 bilhões.