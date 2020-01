Coluna ADI do dia 7 de janeiro de 2020

Volta ao expediente

Mesmo em recesso até o dia 18, o deputado Romanelli (PSB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, já voltou ao expediente. Romanelli reuniu toda a diretoria da Alep e traçou as primeiras medidas de 2020 na Casa: estender o SEI (Sistema Eletrônico de Informação) ao processo legislativo. “A parte administrativa já não usa papel e em 2020 vamos avançar: a Assembleia sem papel ao processo legislativo, projetos, ordem do dia, atas, audiências etc”.

Desafio para 2020

O deputado Ricardo Barros (PP-PR) aponta a reforma tributária como o grande tema a ser debatido e aprovado pelo Congresso Nacional neste ano. Segundo ele, o Congresso recuperou o protagonismo em 2019 com o debate e a aprovação de matérias como a Reforma da Previdência, o pacote anticrime e o marco legal do saneamento. “O Congresso recupera seu protagonismo e isso permite o avanço de pautas históricas. Discutimos e aprovamos ano passado matérias importantes para ajustar as contas públicas, fortalecer os municípios, estimular o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida da população. O desafio para 2020 é a reforma tributária”.

Alto custo

Segundo Barros, a simplificação da cobrança de impostos e a redução da burocracia são essenciais para estimular a economia brasileira. “Estudos apontam que a burocracia tributária custa R$ 60 bilhões por ano ao setor produtivo. É um dinheiro perdido. Há empresas onde a área tributária é o maior departamento, ou seja, o empresário deixa de investir no aumento da produção, na contratação de mais funcionários para aplicar em maneiras para compreender e superar a complexidade do sistema tributário brasileiro”.

Disputa acirrada

Tudo indica que a disputa pela Prefeitura de Ponta Grossa promete ser acirrada em outubro. Até agora já são 17 pré-candidatos: Aliel Machado (PSB) Celso Sant’Anna (PSDB) Daniel Milla (PV) Douglas Fonseca (PSL) Doutor Magno (PDT) Doutor Zeca (Cida) Elizabeth Schmidt (sem partido) Elton Barz (PCdoB/PT) Felipe Passos (PSDB) Júlio Küller (MDB) Márcio Ferreira (PSD) Márcio Pauliki (SD) Pedro Wosgrau (PP) Ricardo Zampieri (PSL) Romualdo Camargo (Avante), Sebastião Mainardes (DEM) e Sérgio Gadini (Psol).

***Mais candidatos

Além do deputado Requião Filho e do ex-deputado João Arruda, mais dois pré-candidatos aparecem na lista do MDB para disputar a Prefeitura de Curitiba: o arquiteto Forte Netto e o advogado Pedro Henrique Xavier. Forte Netto já coordena o plano de governo emedebista e PHX é considerado “reserva moral do partido”. Amanhã (8), João Arruda e Forte Netto detalham a proposta da “Linha Verde sem semáforos” – via que cruza de norte a sul a capital paranaense.

PSB Mulher

O PSB faz seu encontro estadual da mulher no próximo dia 25 no Hotel Condor, em Curitiba. Na próxima terça-feira (14) o partido faz uma reunião e finaliza os detalhes do encontro.

Por cima

Sergio Moro está com moral com o eleitorado brasileiro. Na pesquisa do Datafolha, o ministro tem o maior índice de confiança da população entre 12 figuras do cenário político brasileiro. O ex-juiz tem alta confiança de 33% dos entrevistados, enquanto 23% disseram ter média confiança e 42%, baixa confiança. O ex-presidente Lula (PT), por sua vez, tem 30% de alta confiança, 16% de média e 53% de baixa. Já o presidente Bolsonaro apresentou 22% de alta confiança, 22% de média e 55% de baixa.