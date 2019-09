Coluna ADI do dia 6 de setembro de 2019

Receita no Paraná

O presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, defendeu novamente, em Brasília, a permanência da superintendência da Receita Federal em Curitiba. De acordo com a proposta do governo, a ideia é reduzir o número de unidades no país e centralizar em Porto Alegre as demandas de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Fundo da segurança

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, com emendas, o projeto do governador Ratinho Junior que cria o Fundo de Segurança Pública que vai gerir os recursos repassados pelo fundo nacional da área destinados a ações, projetos e programas de combate à criminalidade e prevenção à violência.

Parque Vila Velha

A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo publicou o edital para concessão do Parque Estadual de Vila Velha. O edital é dirigido a empresas interessadas em investir na melhoria da estrutura do parque e do seu entorno, potencializando os atrativos turísticos do local.

Rodovia do Café

Líderes de Apucarana e região participaram de audiência pública de mobilização em defesa da duplicação da Rodovia do Café até Ponta Grossa. A concessionária que explora os pedágios na rodovia pretende suprimir 90 km da obra. “É inaceitável a alegação de falta de recursos para deixar de fora essa duplicação. A concessionária arrecadou bilhões com tarifas abusivas de pedágio, durante quase 20 anos, e o dinheiro deveria ter sido investido em obras”, diz o deputado Tercilio Turini (PPS), que coordenou o encontro.

Boca Aberta Junior

O TRE julgou improcedente a representação que pedia a cassação do mandato do deputado Boca Aberta Junior (Pros). A irregularidade cometida pelo deputado durante sua campanha não foi considerada grave o suficiente para justificar a cassação. A representação do PDT indicava que foram ocultadas despesas com publicidade.

Apreensão

Há uma apreensão de empresários do agronegócio brasileiro quanto ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na assembleia-geral da ONU no próximo dia 20. A preocupação é com a fala sobre a Amazônia e o temor é que continue subindo o tom. A beligerância só prejudica as exportações do setor.

***Ciúmes de você

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) classificou como “ciuminho” a fala do presidente Jair Bolsonaro de que a parlamentar está “com um pé em cada canoa”, referindo-se à aproximação dela com o governador João Doria (PSDB-SP). “Independentemente do meu carinho pelo governador João Doria, meu coração foi conquistado pelo PSL e pelo presidente Bolsonaro. De vez em quando rola um ‘ciuminho’ e é absolutamente normal”.

Startups na Copel

O programa de inovação da Copel lançou edital para selecionar startups que podem ter acesso a fundo de pesquisa de R$ 10 milhões. A metodologia do programa é da Fiep e podem participar empresas com seis meses de CNPJ, que tenham produto, serviço ou processo inovador, com sede no Brasil. As inscrições vão até o dia 13 de outubro e o resultado será divulgado em 18 de novembro. Mais informações no www.copelmais.com.

Feira Paraná

O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) fez ontem o lançamento oficial da Feira Paraná e da 41ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Ponta Grossa – que serão realizadas de 18 a 27 de outubro no Centro Agropecuário e Centro de Eventos de Ponta Grossa.