Coluna ADI do dia 5 de n ovembro de 2019

Melhor governança

A Copel foi apontada no programa Destaque em Governança de Estatais da Bolsa de Valores como a estatal com melhor governança do Brasil. Das seis empresas que atendem os critérios da certificação, a companhia paranaense é a primeira a alcançar a pontuação máxima (60). “O programa incentiva boas práticas de governança nas estatais, tais como transparência, segurança de controles internos, regras claras para a composição da administração e alinhamento à legislação anticorrupção”, diz o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero.

Como vai ficar?

“Se as coisas continuarem como estão, só as pessoas que não têm patrimônio, que não têm família, que não têm reputação, vão continuar na política. Temo que só pessoas muito ricas com interesses particulares ou financeiros, ou pessoas que não têm nada a perder participem da política” – da deputa Maria Victória, presidente estadual do PP.

Feira de Profissões

Na quarta-feira (6), o Senac tem mais uma edição da Feira de Profissões em todo o Estado. Serão ofertadas 2,5 mil vagas de emprego disponíveis em todo o Estado. Garçom, cozinheiro, confeiteiro, barbeiro e técnico em enfermagem são algumas das profissões que o Senac prepara para o trabalho no comércio. Nas 31 unidades do Senac, são mais de 15 mil vagas entre oficinas de mídias sociais, currículo, planejamento financeiro, inteligência emocional, quizz com testes de inglês, workshops de beleza, gastronomia, artes, moda, campeonato de games e palestras sobre profissões.

Homenagens

O ex-deputado e ex-presidente da Itaipu Binacional Euclides Scalco será homenageado na próxima segunda-feira (11) na Assembleia Legislativa. Scalco é presidente do Conselho Superior da Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas, que também será homenageada pelos 30 anos de serviços prestados. O HC é vinculado à UFPR.

Muito açúcar

O porcentual é grande: 78% dos brasileiros afirmam que reduziriam o consumo de refrigerantes e sucos de caixinha se houvesse alertas de excesso de açúcar nos rótulos. Para 79%, os preços altos das bebidas açucaradas também induziriam à redução do consumo, segundo a pesquisa Datafolha, que entrevistou 2.060 pessoas.

Briga no Porto

A chinesa CMPort comprou o principal terminal de cargas do Porto de Paranaguá por R$ 3,2 bilhões. O porto paranaense, segundo maior do Brasil (atrás apenas de Santos), está localizado em ponto estratégico para escoamento de produtos agrícolas para a China, principalmente soja. A partir de agora, 90% das operações do porto passam pela estatal chinesa. Além disso, os asiáticos devem investir para realizar melhorias no terminal, mas querem impedir a construção de um novo porto em Pontal do Paraná. A briga promete.

Curitiba na frente

O vice-prefeito Eduardo Pimentel atenta que, no ranking das 500 maiores empresas do Sul do Brasil, 186 são do Paraná e 87 de Curitiba. “A cidade tem 47% das empresas paranaenses e 17% do ranking da Região Sul. É inegável que um fator de peso para isso é o trabalho da prefeitura para melhorar o ambiente de negócios em Curitiba”, disse Pimentel.