Coluna ADI do dia 31 de outubro de 2019

Importância dos partidos

“Os partidos são os pilares da organização política de uma nação. Quanto maior a participação popular e a cultura política de um país, mais fortes são os partidos e melhor é a democracia. Por meio dessas instituições é que se assegura a pluralidade de pensamentos necessária para que um sistema político não caia em um governo totalitário. A diversidade de ideias e a vontade do povo chegam ao poder por meio das lideranças partidárias” – do deputado Toninho Wandscheer (Pros).

Greca inovador

O prefeito Rafael Greca prova que está falando sério quando quer inovação em Curitiba. Na segunda-feira (4), Greca sanciona a criação do Fundo Municipal de Inovação, o Inova Vale do Pinhão. A prefeitura vai aportar R$ 10 milhões no fundo, que será administrado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, capitaneado pela presidente Cris Alessi.

Agricultura familiar

A agricultura familiar é um dos fatores no desenvolvimento do setor de proteína animal nos estados do Sul do País. A produção de carne de frango no Brasil deve passar de 12,8 milhões de toneladas (em 2018) para 13 milhões em 2019, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. A suinocultura atingiu 4,1 milhões de toneladas superando as 3,97 milhões de toneladas do ano passado. “A agricultura familiar é estratégica na fabricação de alimentos, para o desenvolvimento do País e também na formação de novos empregos”, diz Dimitri Valle, da Expedição Agricultura Familiar.

Funcor

Lei que institui o Fundo de Combate à Corrupção foi sancionada pelo governador Ratinho Junior (PSD). O governador ressaltou que o Paraná é o primeiro estado a implantar um programa de compliance e integridade. O fundo vinculado à CGE e tem recursos provenientes de acordos de leniência, contratos e multas aplicadas no âmbito da Lei Anticorrupção. “Com o aporte possibilitado pelo fundo, conseguiremos reforçar ações e a estrutura de prevenção, fiscalização e repressão a práticas que causam prejuízo aos cofres públicos e, consequentemente, à população do Paraná”, afirmou Ratinho Júnior.

Segunda etapa

Balanço parcial divulgado pelo Ministério da Saúde indica que o Brasil atingiu a meta global de vacinação de sarampo para crianças de seis meses a menores de um ano com o registro de 95% da população geral nessa faixa etária imunizada. A segunda etapa da campanha de vacinação está prevista para começar em 18 de novembro. O foco é a população adulta, de 20 a 29 anos, que não estão com a caderneta de vacinação em dia.

Topo do ranking

A Copel tem a melhor governança do Brasil dentre as empresas estatais. É o que aponta o programa a bolsa de valores brasileira. Entre as seis empresas que atendem aos critérios de certificação, a Copel é a primeira a atingir a pontuação máxima desde o lançamento dessa iniciativa, em 2017.

Feriadão lotado

A rede hoteleira de Foz do Iguaçu está com a ocupação de 100% dos leitos para Dia da Proclamação da República, 15 de novembro, aponta o Sindhotéis. Para o feriado de Natal a taxa de ocupação, até o momento, é de 70%. “Isso significa quase a totalidade dos seus apartamentos utilizados. Acreditamos que muita gente vai sair de casa e procurar um estabelecimento hoteleiro para ficar dois ou três dias em Foz do Iguaçu”, disse o presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin.