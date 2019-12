Coluna ADI do dia 3 de dezembro de 2019

Identificação

O secretário de Segurança Pública, Rômulo Marinho, buscou o setor da inteligência da pasta para identificar os policiais civis que estão ameaçando os deputados estaduais que apoiam a reforma da previdência proposta pelo governo do Estado. Rômulo Marinho vai abrir sindicância e os policiais envolvidos vão responder pelas ameaças. A punição pode ir de advertência até a exoneração do cargo, dependendo da gravidade dos ataques aos parlamentares.

***Fiéis a Bolsonaro

Dos 30 deputados do Paraná em Brasília, 23 são fiéis ao governo do presidente Jair Bolsonaro nos projetos votados no Congresso Nacional. Entre 98% e 95% das votações foram conforme orientação da Liderança do governo. Os mais fiéis são: Felipe Francischini (PSL), Pedro Lupion (DEM), Vermelho (PSD), Aline Sleutjes (PSL), Toninho Wandscheer (Pros), Sargento Fahur (PSD), Filipe Barros (PSL), Evandro Roman (PSD), Schiavinato (PP), Sergio Souza (MDB) e Stephanes Junior (PSD).

Campanha

Começa a veicular nos próximos dias a campanha educativa da Assembleia Legislativa do Paraná. “A nova comunicação institucional da Assembleia está sendo construída a partir de duas percepções: a primeira, de que boa parte da população paranaense não tem acesso ao trabalho realizado na Casa e não tem certeza do que de fato é feito aqui. Isso foi constatado por uma pesquisa realizada em todo o estado. E a segunda é de que a Casa precisava ampliar a divulgação de seu trabalho, atendendo inclusive ao que está previsto em lei, que determina transparência e divulgação dos atos”, disse o deputado Romanelli (PSB), 1º secretário da Assembleia Legislativa.

Perto do povo

“Com isso buscamos aproximar o Legislativo da população e mostrar inclusive uma série de Leis que foram aprovadas na Assembleia e que melhoram a vida de toda população. Antes de tudo, é uma comunicação para fortalecer a cidadania e a transparência”, adianta Romanelli.

***Remédio da maconha

O deputado Luciano Ducci (PSB-PR) é relator da matéria, pediu a audiência pública e comissão sobre medicamentos à base de cannabis (maconha) se reúne hoje na Câmara dos Deputados para debater o tema. Ducci lembra que a Anvisa tem cadastrados 7.786 pacientes e 12.918 pedidos de importação de medicamentos à base de cannabis. “Ano a ano, a agência registra aumento no número de pedidos, o que demonstra que o interesse e a prescrição destes medicamentos também estão em alta”.

Operação Natal

A Polícia Militar do Paraná lançou a Operação Natal 2019 com ações até dia 24 de dezembro em Curitiba, região metropolitana e cidades do interior, concentrando o efetivo nos principais locais de circulação de pessoas, como as áreas comerciais, além dos locais de riscos. No fim de ano, com o comércio aberto até mais tarde, grande circulação de pessoas e dinheiro, é um atrativo para pessoas mal intencionadas. Além do reforço na segurança, a operação recomenda que os consumidores tenham atenção redobrada.

Mourão em Curitiba

O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, estará em Curitiba na próxima sexta-feira, 6, e fará palestra sobre o Djia ia Nacional da Justiça e da Família. Mourão receberá ainda o reconhecimento público de “Expoente da Defesa do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal”.