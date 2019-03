Coluna ADI do dia 29 de março de 2019

100 dias

Jair Bolsanaro e Ratinho Junior completam 100 dias de governo no próximo dia 10 de abril. São esperados pacotes de obras e investimentos dos dois governos.

Assembleia

A AMP fará na próxima terça-feira, 2, em Curitiba, assembleia com prefeitos das associações de municípios para debater as reivindicações que serão levadas para a 22ª Marcha dos Municípios, de 8 a 11 de abril em Brasília. Na pauta, repasses na área de assistência social, pagamento de obras, Programa Mais Médicos, saúde indígena e reforma da Previdência.

Concessões e PPPs

No encontro com governadores em Brasília, o governador Ratinho Junior adiantou que o Paraná prepara as concessões e as parcerias nas áreas de saúde, iluminação, presídios, turismo e infraestrutura – modais ferroviário, rodoviário e aéreo. E que já há um trabalho com a União para a inclusão de 1.000 km de rodovias estaduais no pacote de concessões do governo federal, que deve incluir lotes do Anel de Integração, além de quatro aeroportos.

Em alta

O mercado imobiliário de Curitiba reaqueceu. A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná aponta que as vendas de apartamentos novos cresceram 11,2% em 2018 em comparação com o ano anterior. Ao todo, foram comercializadas 4.103 unidades.

Agenda no interior

O governador Ratinho Junior estará hoje em três cidades do interior. Pela manhã, assina ordem de serviço da construção da nova Prefeitura de Carambeí. À tarde, autoriza as obras de pavimentação na Estrada do Socavão, em Castro. À noite, reúne os prefeitos da Amusep em Maringá, confirma investimentos nas cidades do noroeste e participa do lançamento da Expoingá 2019.

Priorizar ISS e ICMS

Em encontro com Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios definiu a lista de propostas que podem ser votadas no Congresso ainda em abril. Entre os projetos estão um que redistribui o ISS entre os municípios e um que obriga a União a compensar estados por perdas com a desoneração do ICMS. A redivisão do ISS é urgente e vai representar mais de R$ 4 bilhões nos cofres municipais.

Sanepar 100%

Presente em 345 cidades, a Sanepar atingiu 100% no atendimento com água tratada da população urbana paranaense. São mais de 3 milhões de ligações, 54 mil quilômetros de redes distribuidoras e 166 estações de tratamento. “Para os anos de 2019 a 2023, o programa de investimentos é de R$ 7,1 bilhões – R$ 3 bilhões para serviços de água”, diz o presidente Claudio Stabile.

Eletrovia

A maior eletrovia do Brasil, instalada no Paraná pela Copel, em parceria com a Itaipu Binacional, completou um ano. São 730 quilômetros de extensão, ligando o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Os 12 eletropostos de abastecimento espalhados pela BR-277 fizeram um total de 330 recargas nos últimos 12 meses.

Comissão Especial

Os líderes dos partidos definiram os deputados da Comissão Especial que vai analisar a PEC do fim das aposentadorias dos ex-governadores. O bloco PSL/PTB indicou Luiz Fernando Guerra (PSL) e Emerson Bacil (PSL); PSD indicou Cobra Repórter e Delegado Recalcatti; PSB indicou Tiago Amaral e Artagão Júnior. O bloco PSDB/PV definiu Michele Caputo e Paulo Litro e o PSC escolheu Wilmar Reichembach e Evandro Araújo. A pedido do presidente Ademar Traiano, a Comissão deve acelerar os trabalhos para levar o assunto para o plenário no menor tempo possível.