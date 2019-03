Coluna ADI do dia 27 de março de 2019

Defensoria e Procon

Avança na Assembleia Legislativa a instalação de seções da Defensoria Pública e do Procon. Ontem, o presidente do legislativo, Ademar Traiano (PSDB) e o 1º secretário da Casa, Luiz Cláudio Romanelli (PSB), se reuniram com o defensor-geral do Estado, Eduardo Abraão, com o secretário Ney Leprevost (Justiça, Cidadania e Família) e com a coordenadora do Procon, Claudio Silvano, e afirmaram que nos próximos dias serão formalizados os convênios com os dois órgãos.

Prefeito empreendedor

O prefeito de União da Vitória, Santin Roveda (PR), é mais um finalista ao prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae. A Casa do Empreendedor, projeto desenvolvido na cidade, mereceu destaque na premiação que será entregue no dia 22 de abril em Curitiba.

Convite aceito

O ministro Edson Fachin, STF e TSE, convidou o advogado paranaense Moisés Pessuti a fazer parte do grupo de trabalho que fará a sistematização das regras eleitorais no país. O grupo vai identificar conflitos normativos, excessos ou falhas nas regras. O estudo será avaliado pelos ministro do TSE.

Saúde indígena

Os prefeitos do Paraná não querem saber da municipalização do atendimento da saúde indígena como pretende o Ministério da Saúde. Em carta, a AMP diz que as prefeituras conseguem, com muito custo, atender a saúde básica dos moradores das cidades e não têm dinheiro suficiente para prestar esse tipo de serviços aos índios. E que o governo federal é quem deve continuar prestando esse serviço.

Tarifa Rural

A Tarifa Rural Noturna da Copel, que garante descontos na tarifa de luz, agora é lei promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSDB). A iniciativa é do deputado Marcio Nunes (PSD), atual secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo. O desconto atende 12 mil produtores rurais das cadeias produtivas de aves, suínos, peixes e de leite. O desconto de 60% na tarifa vale na energia usada entre 21h30 e 6h.

Saúde regional

“Temos o desafio de fazer com que a Saúde esteja mais próxima da população e regionalizar ainda mais o atendimento em especialidades. Esse é o grande problema de municípios: as pessoas têm que andar 100, 200, até 300 quilômetros para consultas” – do governador Ratinho Junior ao anunciar o repasse de R$ 32 milhões a programas como Hospsus que atende os hospitais públicos e filantrópicos.

Cida na ativa

A ex-governadora Cida Borghetti (PP) está dando expediente todos os dias na nova sede do partido em Curitiba. Cida recebe prefeitos, vereadores, empresários e lideranças de diversas regiões. Também participa de eventos e reuniões nas regiões de Curitiba e de Maringá. Recentemente, a ex-governadora integrou o Corpo Consular do Paraná, entidade que reúne representantes de mais de 40 países.

Mais transparência

A Controladoria-Geral do Estado firmou termo de cooperação técnica com a Jucepar (Junta Comercial do Paraná). A assinatura do acordo vai garantir o aprimoramento e a adoção de inteligência nas avaliações e nas análises conduzidas pelo Observatório da Despesa Pública Paraná e dar maior efetividade à cessão de informações à Controladoria. O presidente da Junta Comercial, Marcos Rigoni, ressaltou que o Estado tem a obrigação de ser transparente ao contribuinte, ao cidadão, ao eleitor. “A Junta Comercial faz parte do mesmo time do governo”.