Coluna ADI do dia 27 de dezembro de 2019

Apoio a Moro

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta que 59,5% dos brasileiros consideram ótimo (33,2%) e bom (26,3%) o combate do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) após julgar as ações da Operação Lava Jato. Para 18,3%, a atuação de Moro é considerada regular e 18,7% a consideraram ruim (7,7%) e péssima (11%). O instituto entrevistou 2.222 eleitores de 14 a 16 de dezembro em 166 cidades. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Moro II

O ministro Sergio Moro foi eleito pelo jornal britânico Financial Times como uma das 50 personalidades mundiais que moldaram os anos 2010. Ele é o único brasileiro da lista. Segundo a publicação, o ex-juiz foi “ponta de lança de uma investigação de corrupção que balançou o establishment político da América Latina”.

Mais cinco dias

Partidos e institutos têm mais cinco dias para divulgar as pesquisas eleitorais sem registro na Justiça Eleitoral. A partir de 1º de janeiro, os levantamentos deverão ser registrados no TRE.

Muda Senado

O grupo lavajista Muda Senado já lançou seu candidato para a disputa da Casa Alta, hoje sob o comando de Davi Alcolumbre (DEM-AP). O candidato é o senador parananense Alvaro Dias (Pode).

Desafio

As redes sociais investem em mecanismos de checagem de informações com vistas às eleições de outubro do ano que vem. Já fizeram uma cartilha e fecharam acordos e treinamentos com o TSE, que aprovou punição a partidos e/ou candidatos que disseminarem conteúdo falso. O grande desafio é monitorar e impedir a divulgação das fake news pelo WhatsApp, a rede mais usada nas eleições de 2018.

É muito partido

O Brasil tem 77 partidos políticos em processo de formação. As legendas já comunicaram à Justiça Eleitoral que obtiveram registro civil em cartório, um dos requisitos iniciais para a criação de um partido. No momento, há três pedidos de registro no TSE: Partido Nacional Corinthiano (PNC), Partido da Evolução Democrática (PED) e o Partido Nacional Social Democrático Cristão (PNSDC).

Partido II

Hoje, o País conta com 33 partidos políticos registrados no TSE que estão aptos a lançar candidatos para disputar as eleições de 2020. O último partido a ser criado foi o Unidade Popular (UP), no dia 10 de dezembro.

PSB Mulher

O PSB do Paraná abre os trabalhos de janeiro com um encontro estadual das mulheres no próximo dia 25 em Curitiba. O partido vai garantir os 30% das vagas às mulheres na chapa dos candidatos a vereador nas eleições de 4 de outubro de 2020.

***Faltas divulgadas

Projeto de lei do deputado Luiz Fernando Guerra (PSL), aprovada pela CCJ da Assembleia Legislativa, determina às escolas das redes pública e privada que devem comunicar aos pais dos alunos menores de 18 anos as ausências injustificadas às aulas. A matéria está em análise pela Comissão de Educação e, se aprovada, vai ao plenário para votação dos deputados.

Recuo epidemiológico

“Pegamos dois ou três anos de recuo epidemiológico na dengue, 21 anos sem sarampo, e relaxamos. Vacinação é dever de cada secretário municipal de saúde. Elevamos a vacinação em 10%, mas não alcançamos os níveis preconizados pela Organização Mundial de Saúde, que é vacinar mais que 95%. Conseguimos fazer um grande bloqueio da febre amarela e passamos pelo período mais crítico com ‘apenas’ uma morte” – do secretário estadual de Saúde, Beto Preto, sobre o trabalho de vacinação no Paraná.

***Sou de centro

Mais da metade dos partidos políticos brasileiros se diz de centro, enquanto apenas um, o PSL, se considera de direita. É o que aponta levantamento feito com os 33 partidos registrados no TSE.