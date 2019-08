Coluna ADI do dia 27 de agosto de 2019

Verba para universidades

O deputado Hussein Bakri (PSD) afirmou que a liberação de R$ 130 milhões pelo governador Ratinho Junior às sete universidades estaduais vai compensar os recursos retidos pela desvinculação de receitas e, assim, garantir o funcionamento dos hospitais universitários e demais atividades. “O governador sabe que as receitas são essenciais para a manutenção das atividades do ensino superior inserido no contexto de atendimento à comunidade e desenvolvimento regional”, disse.

Universidades II

De imediato, serão liberados R$ 20,8 milhões para pagar residentes e mais R$ 5,5 milhões para os hospitais universitários. Na prática, os recursos darão um fôlego às sete universidades: UEL, UEM, UEPG, Unicentro, Unioeste, Unespar e Uenp.

BRDE Inova

“O Paraná é um dos estados mais inovadores e o desenvolvimento da economia paranaense passa pelo setor. A missão do BRDE é oferecer crédito para que esses projetos possam sair do papel e ofereçam soluções à população”, disse o diretor do BRDE, Wilson Lipski, ao ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) sobre a marca de R$ 700 milhões em financiamentos a projetos com foco em inovação no Sul do País – 35% desse valor foi investido no Paraná.

Biometria

O TRE avisa que até a próxima segunda-feira (30) terminam os mutirões de cadastramento biométrico em 40 cidades do Paraná. A lista das cidades pode ser acessada no www.tre-pr.jus.br. Em outras 64 cidades a biometria obrigatória continua em andamento.

Livre da aftosa

O deputado Anibelli Neto (MDB), presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, confirmou para esta quarta-feira (28) a audiência pública para debater “O Paraná livre da aftosa sem vacinação”. Anibelli Neto é um defensor intransigente que o Paraná receba este status e já enfatizou que “não existe o vírus da aftosa circulando no Estado”.

Mobilidade urbana

A Câmara de Vereadores autorizou o prefeito Rafael Greca (DEM) a tomar dois empréstimos no valor de R$ 420 milhões para obras de mobilidade urbana em Curitiba. São R$ 405 milhões do BID e R$ 15 milhões da Caixa Econômica. A maior parte dos recursos será usada na requalificação da Linha Direta, que conecta cinco eixos estruturais (corredores de transporte com canaletas exclusivas) por meio de seis terminais e 13 estações-tubo.

Comissão de Contas

Os diretores Joaquim Silva e Luna (brasileiro) e Ernst Bergen (paraguaio) apoiam o controle externo da Usina Itaipu Binacional com a criação da Comissão Binacional de Contas: “A iniciativa demonstra que a atual gestão de Itaipu está buscando ser cada vez mais transparente, atendendo o que sociedade espera”, disse Silva e Luna.

Parto de emergência

O deputado Galo (Pode) destacou o trabalho dos socorristas do Samu que fizeram no sábado (24) um parto de emergência dentro de um barco no Rio Itiberê, em Paranaguá. A mulher grávida saiu da Ilha de Piaçaguera, do outro lado da Baía de Paranaguá, em trabalho de parto. A mãe e do bebê Miguel, após o parto, foram encaminhados para Hospital Regional do Litoral.