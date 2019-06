Coluna ADI do dia 25 de junho de 2019

Recorde

Com mais de 11,5 mil visitantes, o movimento turístico da Itaipu Binacional durante o feriado prolongado de Corpus Christi foi o maior deste período e o segundo melhor resultado do ano, atrás somente do Carnaval, quando 15,9 mil pessoas visitaram a usina. O resultado de agora aproxima ainda mais Itaipu de um novo recorde histórico anual de visitação. Nos cinco primeiros meses de 2019, Itaipu recebeu 263.409 turistas, diante dos 244.443 visitantes em 2018. Ao longo do ano passado, a binacional recebeu 1.024.549 pessoas, todas as modalidades de visitação e nas duas margens (brasileira e paraguaia).

Recorde II

O Parque Nacional do Iguaçu também bateu recorde de visitação no feriado. Foram 31.572 visitantes – 85% superior ao registrado na mesma data, em 2018. Superou também a visitação de 2017 (25.639) e de 2016 (18.283). Até agora, a visitação está sendo recorde também nesse primeiro semestre. De 1º de janeiro até o dia 23 de junho, passaram pelas Cataratas, 881.470 turistas, quase 50 mil a mais do que no mesmo período de 2018 (832.976 visitantes).

Casa de Custódia

O deputado Ademar Traiano (PSDB) acompanhou o encontro do prefeito Berto Silva (PSC) com o governador Ratinho Junior (PSD) em que foi garantida a construção de uma Casa de Custódia em Laranjeiras do Sul no valor de R$ 15 milhões. “Essa histórica conquista deve desencadear outras tantas, como a implantação de uma Vara de Execução Penal no Fórum da nossa Comarca, a instalação da Companhia Independente da Polícia Militar, entre outras”, disse Berto Silva.

Antecipação do 13º

O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, vai antecipar para julho, o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos 8,3 mil servidores, totalizando a soma de R$ 12 milhões. “O pagamento antecipado será possível devido a valores provisionados desde janeiro, especificamente para este fim, juntamente com economia realizada no orçamento da Câmara de Vereadores. Estamos propondo uma reposição de 4,95% a partir de 1º de outubro de 2019, além da liberação da primeira parcela do 13º salário na primeira quinzena de julho”, disse Rangel.

Desafio de sommeliers

Curitiba vai sediar nesta sexta-feira (28) o 1º Desafio Paranaense de Sommeliers. Promovido pelo Centro Europeu, principal escola de gastronomia do Brasil, o desafio contará com a participação de 20 sommeliers de diversas cidades do Paraná, além de reunir as principais marcas do mercado nacional.

Ensino à distância

Estabelecer o limite máximo de 20% da carga horária dos cursos de graduação na área de saúde pela modalidade de Ensino a Distancia. Este será o debate da audiência pública proposta pelo deputado Michele Caputo (PSDB) nesta terça-feira (25), na Assembleia Legislativa. “Não sou contra o ensino a distância, mas contra a distância do ensino. Foram identificadas mais de um milhão de vagas nos 14 cursos da área da saúde”, pondera Michele Caputo.

Fórum de SMI

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), acompanhou o prefeito Cláudio Dutra (PR) no encontro com o presidente do Tribunal de Justiça, Adalberto Xisto Pereira, em que foi tratado a construção do novo fórum de justiça em São Miguel do Iguaçu. O prefeito destacou que o terreno onde será construído o novo fórum já foi doado pela prefeitura. O projeto foi mostrado pelo engenheiro responsável pelas obras.

MDB de Curitiba

Amanhã, o MDB reunirá militantes e pré-candidatos para debater o cenário político de Curitiba. O partido vai lançar uma campanha de filiação de novos membros. O MDB terá candidatura própria à prefeitura de Curitiba e chapa completa de vereadores em 2020.

Serraglio insiste

O ex-deputado Osmar Serraglio (PP) não desistiu da Diretoria Jurídica de Itaipu Binacional, mesmo após ter sido vetado pelo diretor-geral Joaquim Silva e Luna. Na semana passada, Serraglio circulou por Brasília, garantiu aposentadoria especial, mas tem reforçado que não pretende mais ser candidato nas próximas eleições.

Cargos

As tão esperadas nomeações para cargos federais nos estados começaram a sair. O deputado Sérgio Souza (MDB) conseguiu emplacar Daniela Peles como chefe de serviço da Superintendência do Ministério da Agricultura no Paraná.

Sem reajuste

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), confirmou que já recebeu os projetos de reposição salarial dos funcionários do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, de 4,94%, relativa à inflação de abril de 2017 a maio de 2018. Traiano afirmou, porém, que se o Estado mantiver a decisão de reajuste zero para os servidores, não vai colocar a reposição dos funcionários dos demais poderes – incluindo do Legislativo – em votação.