Coluna ADI do dia 25 de julho de 2019

Aves resgatadas

No primeiro semestre deste ano chegaram ao Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, 123 aves resgatadas. A maioria resgatada pela Polícia Ambiental e pela Polícia Federal. Essas aves são resgatadas de ambientes de maus-tratos e/ou de posse ilegal. Para os próximos meses está prevista a chegada de mais 128 aves. Das mais de 1.500 aves de 150 espécies no parque, mais de 50% são de situação de tráfico de animais e maus-tratos. O tráfico de animais silvestres, a terceira maior atividade ilícita no mundo, movimenta entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões por ano.

Primeiro Emprego

O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) enviou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria o programa Primeiro Emprego em Ponta Grossa. As empresas que empregarem jovens entre 18 e 25 anos vão receber incentivos fiscais como desconto no IPTU, no ITBI e outras taxas. “Com esse incentivo, esperamos gerar mais oportunidades de empregos aos jovens e ainda movimentar a economia local”, disse Rangel.

Contas pendentes

Pelo menos 1.058 contas anuais de prefeitos paranaenses estão pendentes nas Câmaras de Vereadores. O levantamento é do Tribunal de Contas do Estado e corresponde aos anos 2007 a 2017. São casos em que o TCE emitiu parecer pela aprovação ou rejeição, mas ainda não recebeu retorno dos legislativos como exige a lei. O tribunal e o MP querem acelerar o trâmite dessas pendências.

Desautorizado

O presidente estadual do MDB, deputado Anibelli Neto, desautorizou a convenção municipal do partido em Curitiba marcada para esta sexta-feira (26). Anibelli Netto argumenta que a convenção está em desacordo com uma resolução da executiva estadual que prorrogou os mandatos de diretórios municipais até 15 de setembro. “No entanto, o diretório de Curitiba, mesmo tendo plena ciência da resolução, resolveu, por conta e risco, marcar a sua convenção na data de 25 de julho, sendo claro o aberto confronto com a determinação hierarquicamente superior”, diz.

Colodel aprovado

Pesquisa feita dias 13 e 14 de julho mostra que prefeito Gerson Colodel (MDB) é aprovado por 69,18% em Almirante Tamandaré. O levantamento é do Instituto de Pesquisa e Opinião de Mercado, que entrevistou 451 eleitores. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. “Esse resultado só é possível pelo trabalho intenso que fazemos junto ao vice-prefeito Daniel Lovato e toda equipe de secretários e funcionários”, disse Colodel.

Inaceitável

O deputado Romanelli (PSB) classificou como “inaceitável e incompreensível” a ameaça do ministro Osmar Terra (Cidadania) de fechar a Anvisa caso a agência mantenha a consulta pública do uso medicinal da maconha. “Prezado Osmar Terra, sempre lhe apoiei na cruzada antidrogas, especialmente contra a maconha. Mas essa de querer proibir o uso medicinal da cannabis e a ameaça de fechar a Anvisa por causa da consulta pública é inaceitável e incompreensível”, postou Romanelli no Twitter.

Reajuste

A Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu que as mensalidades dos planos de saúde individuais ou familiares poderão ter reajuste máximo de 7,35%. O índice poderá ser aplicado aos planos de saúde que fizerem aniversário no período de maio de 2019 a abril de 2020. Segundo a ANS, o cálculo do reajuste combina a variação das despesas assistenciais com o IPCA. Ainda de acordo com a agência reguladora, o modelo resultou na redução do valor de reajuste. No ano passado, a autorização de aumento chegou a 10%.