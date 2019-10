Coluna ADI do dia 24 de outubro de 2019

CPI das Fake News

O deputado Ricardo Barros (PP) foi eleito vice-presidente da CPI das Fake News. Formada por 15 senadores e 15 deputados, a comissão investiga notícias falsas, criação de perfis falsos e ataques nas redes sociais. “Queremos identificar e combater os focos de produção de notícias falsas. Vamos trabalhar com afinco para que a desinformação não prospere na sociedade brasileira”, afirma.

Cyber bullying

Além de investigar as fake news, a CPI também debate o cyber bullying, aliciamento e orientação de crianças para cometimento de crimes de ódio e suicídio, consequências econômicas da produção e disseminação das notícias falsas que atentam contra a democracia; e esquemas de financiamento, produção e impacto das fake news nos processos eleitorais. A presidência da CPI é do senador Ângelo Coronel (PSD-BA) e a relatoria da deputada Lídice da Mata (PSB-BA).

Hauly

O ex-deputado Hauly (PSDB) vai apresentar aos deputados paranaenses na próxima segunda-feira (28) os detalhes da PEC 110, uma das propostas da Reforma Tributária que tramita no Congresso Nacional. A conversa com os deputados será no grande expediente da Assembleia Legislativa, a partir das 14h30.

Reforma

“Se não for aprovada a reforma tributária este ano, o crescimento do ano que vem não passa de 1%. E, se for aprovada, vai crescer 3,6%. O empresariado brasileiro e do mundo inteiro está esperando essa reforma na linha que nós estamos propondo, que é a criação de um IVA [Imposto sobre Valor Agregado], do imposto de renda e imposto patrimonial”, disse Hauly.

Prática de cartel

O deputado Luizão Goulart (Republicanos-PR) destacou a aprovação na CCJ do projeto de lei que aumenta a pena para empresas que praticarem cartel, como em postos de combustíveis. “Essa é uma prática que onera indevidamente não apenas os donos de automóveis, mas toda a cadeia produtiva, que necessita do transporte terrestre para escoar a produção, além dos cidadãos brasileiros que dependem do transporte público”.

Investimentos

A deputada Aline Sleutjes (PSL-PR) garantiu R$ 13 milhões a municípios nos primeiros meses de atuação parlamentar. “Em pouco tempo na casa todo o trabalho foi recompensado”, disse. As emendas beneficiaram diversos municípios e em distintas áreas: melhorias na saúde, rodovias e infraestrutura.

Tereza na China

A ministra Tereza Cristina (Agricultura) se encontrou, em Pequim, com o presidente da Cofco, Jun Lyu. O executivo informou que o grupo, maior processador de alimentos da China, pretende ampliar investimento em quatro plantas de açúcar no Brasil. Tereza Cristina propôs que os chineses invistam também em projetos de logística no Brasil, como ferrovias e portos, principal gargalo para o escoamento da produção agropecuária nacional.

STI iluminada

Avenidas, ruas, praças e parques. Nada ficou de fora. Foram 20 dias para que a iluminação pública de Santa Terezinha de Itaipu entrasse entre as cidades modernas, inclusivas e sustentáveis, 100% iluminada em LED. Foram 4.018 luminárias substituídas. “Trabalhamos muito para que esse projeto saísse do papel. Priorizamos a qualidade em todos os aspectos e a redução gradativa na taxa de iluminação pública. Hoje somos referência pelo fato de buscarmos, por meio de projetos técnicos, o melhor para a cidade e para as pessoas que vivem nela”, destacou o prefeito Cláudio Eberhard (PSDB).