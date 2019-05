Coluna ADI do dia 24 de maio de 2019

Canal direto

O deputado Soldado Fruet (Pros) criou um novo canal para receber reclamações e ideias, o “Reclama Paraná”. O site recebe opiniões sobre o voto do deputado em temas analisados no plenário e nas comissões. Também há espaços para sugestões de projetos de lei, denúncias e prioridades de cada cidade. O deputado explica que a ferramenta é uma “nova arma para o cidadão de bem”. “Criamos um ambiente simples, fácil e eficiente para ouvir o morador paranaense sobre as suas queixas, sugestões e interesses. O Reclama Paraná busca reduzir a distância entre os cidadãos e o trabalho na Assembleia Legislativa”.

Ratinho e Huck

Na próxima quarta-feira (29), o governador Ratinho Junior e o apresentador Luciano Huck vão inaugurar a ampliação da cozinha central do Madero em Ponta Grossa. O presidente do Madero, Junior Durski, adianta que a cidade já concentra a produção de mais de 90% dos itens utilizados nos sanduíches e produtos comercializados nos restaurantes do grupo. Durski anunciou ainda em nova fábrica do Madero em Ponta Grossa e disse que o grupo tem uma média de crescimento de 60% ao ano. A previsão é de chegar a um faturamento de R$ 4 bilhões em 2022. O número de restaurantes deverá ser de 700.

É a dengue

O deputado Michele Caputo (PSDB) afirma que a situação da dengue é grave no Paraná. “O número de casos aumentou significativamente e a Secretaria da Saúde foi obrigada a interromper o trabalho de fumacê por falta de inseticida. O malathion, utilizado no combate ao mosquito Aedes aegypti, está em falta em todo o Brasil. A situação é muito séria e demanda uma atenção especial da população. Temos que nos unir contra a dengue, eliminando criadouros do mosquito em casas e quintais. Além disso, o poder público deve fazer a sua parte, investindo mais em prevenção e assistência”.

Muralha em Arapongas

O deputado Pedro Lupion (DEM) e o prefeito Sérgio Onofre (PSC) se reuniram com o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança) e pediram apoio ao Projeto Muralha, que prevê instalação de câmeras de segurança em Arapongas. A proposta está orçada em R$ 4,3 milhões e deve reunir recursos federais e estaduais. O prefeito intenta desbloquear pelo menos R$ 2 milhões do Ministério da Justiça para, em seguida, buscar os demais recursos no Estado.

Influente nas redes

O deputado Sargento Fahur (PSD-PR) é o segundo parlamentar no Congresso Nacional mais influente nas redes sociais. No ranking da FSB, Fahur fica atrás somente da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) e desbancou Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Parceria

Parceria entre Klabin e Estado vai revitalizar 22 km da rodovia PR-092 entre Jaguariaíva e Doutor Ulysses no Norte Pioneiro. O investimento de R$ 3,5 milhões vai garantir melhor tráfego na região, além da segurança aos moradores que precisam se deslocar entre as duas cidades. A Klabin vai fazer as melhorias e o DER vai doar mais de 17 mil metros cúbicos de fresado, asfalto triturado retirado da manutenção das rodovias pavimentadas.

Cerveja Ok

“Assisti ao jogo e tudo transcorreu de forma muita tranquila com a cerveja e o chope liberados. O Athlético venceu o River Plate por 1 a 0 e cabia pelo menos mais dois gols. Mas o importante é que a decisão do Tribunal de Justiça se mostrou correta, entendeu pela constitucionalidade da lei. Quem quiser beber sua cerveja durante a partida de futebol, pode beber tranquilamente. Eu, por exemplo, não bebo, mas vivemos em uma democracia e não podemos ficar ditando norma de conduta para nenhuma outra pessoa” – do deputado Romanelli (PSB) sobre a volta da liberação das cervejas nos estádios.