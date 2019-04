Coluna ADI do dia 24 de abril de 2019

Fim do horário

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta que 65,7% dos brasileiros concordam com a decisão do governo em acabar com o horário de verão e 31,1% discordam da decisão. Ainda conforme a pesquisa, 63,1% não gostam do horário de verão e 32,2% afirmam gostar do horário especial. O Paraná Pesquisas entrevistou 2.020 eleitores de 14 a 17 de abril em 164 cidades de 26 estados mais o Distrito Federal.

Prefeitos premiados

Oito prefeitos venceram o Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae: Marcelo Rangel (Ponta Grossa), Marcelo Belinati (Londrina), Hiroshi Kubo (Carlópolis), Augustinho Zucchi (Pato Branco), Márcio Rauber (Marechal Cândido Rondon), Cesar Silvestre Filho (Guarapuava), Rafael Greca (Curitiba) e Chico Brasileiro (Foz do Iguaçu). Dos 399 prefeitos paranaenses, 133 concorreram ao prêmio, 41 foram classificados para a final e oito venceram nas suas respectivas categorias. A etapa nacional do concurso será no dia 5 de junho em Brasília.

É a tilápia

A produção da tilápia teve um grande salto no Paraná. De 27 mil toneladas produzidas em 2010 para 123 mil toneladas em 2018. O Paraná é o maior produtor do Brasil e contribui de forma decisiva para o País ocupar o quarto lugar mundial na produção da proteína. “Somente no Lago de Itaipu a capacidade de suporte para a criação de peixes é de 400 mil toneladas. Ou seja, o Estado tem como crescer muito utilizando os recursos hídricos já existentes”, aponta Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira da Piscicultura.

Refis do ICMS

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri (PSD), defendeu o projeto que prorroga por 60 dias a adesão ao Refis, programa para que empresas paguem os débitos de ICMS e dívidas ativas. O Refis envolve valores devidos até 31 de dezembro de 2017. Bakri diz que o momento de crise exige medidas que facilitem o pagamento das dívidas das empresas. “Muita gente está com dificuldade, com a economia em queda”.

Klabin/J. Macêdo

“O investimento criou um círculo de crescimento que deverá se repetir agora, incrementando ainda mais as perspectivas para aquela região. É mais um sinal de que o Estado é altamente atrativo para empreendimentos industriais”, do presidente da Fiep, Edson Campagnolo, sobre os investimentos de R$ 9,6 bilhões da Klabin e da J.Macêdo no Paraná.

Investimentos

“A expansão da fábrica na região de Ortigueira será benéfica para o meio rural, que terá o setor florestal ainda mais fomentado, e para o meio urbano, com geração de emprego e renda. No caso da J.Macêdo, serão gerados milhares de empregos em um momento que o país precisa disso. Os dois investimentos reforçam a enorme contribuição do agronegócio para as economias do Brasil e do Paraná. E mais que isso, demonstram que o Paraná é um Estado fértil para investimentos, que colaboram para o crescimento da economia”, do presidente da Faep, Ágide Meneguette.