Coluna ADI do dia 22 de agosto de 2019

De olho no nióbio

O deputado Evandro Roman (PSD-PR) lembra que esteve em setembro de 2017 na região da Cabeça do Cachorro, no Amazonas, com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), entre outros parlamentares. “Em São Gabriel da Cachoeira, fronteira do Brasil com Colômbia e Venezuela, está a maior reserva de nióbio do planeta e pelo menos 20 ONGs estrangeiras estão lá, não para preservar a floresta, mas para evitar a exploração do nióbio. Com isso, países europeus controlam o preço desse mineral raro”.

Promessa é dívida

O ministro Paulo Guedes (Economia) estima que o novo pacto federativo pode resultar no repasse de R$ 500 bilhões em 15 anos a estados e municípios. A proposta está em curso no Congresso Nacional com as reformas da Previdência, tributária e política.

Superintendência

O deputado Ademar Traiano (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa, vai liderar um movimento para a permanência da Superintendência da Receita Federal no Paraná. Os planos do governo federal preveem a unificação do órgão na superintendência de Porto Alegre. Os deputados Delegado Francischini (PSL), Professor Lemos (PT) e Hussein Bakri (PSD), líder do Governo, lembraram que o Paraná já reivindica a instalação de um tribunal federal e que a proposta do governo é um retrocesso e desconsideração com a importância do Estado.

Autonomia nos gastos

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a PEC de autoria da deputada Luísa Canziani (PTB-PR) que garante a autonomia de gastos de recurso próprio para instituições federais de ensino superior. “As instituições precisam ser estimuladas à geração de recursos. Está na hora de repensarmos o financiamento do ensino superior e garantir sustentabilidade para nossas universidades e IFEs”, disse Luísa.

Nova frota

O ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) garantiu ao prefeito de Perobal, Almir de Almeida (PSC) – presidente do Samu Noroeste -, a renovação das 24 ambulâncias do serviço que atendem quatro regionais de saúde (Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí e Cianorte). Em 60 dias, as ambulâncias devem ser entregues na região, estima o deputado Luiz Nishimori (PL-PR), que acompanhou o encontro do prefeito com o ministro.

Urgência

A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência ao projeto que autoriza a posse de arma em toda a propriedade rural. A medida permite que proprietário ou gerente de uma fazenda, maior de 21 anos, possa comprar e andar armado na extensão rural da fazenda e não apenas na sede. “Nós, que vivemos longe dos centros urbanos e do acesso à polícia, precisamos da extensão da posse por toda a propriedade. O produtor rural precisa defender a propriedade e a família”, disse o deputado Pedro Lupion (DEM-PR).

***No vermelho

Os avicultores estão com as contas no vermelho, aponta levantamento da Faep, entre os meses de maio e agosto, nas quatro principais regiões produtoras do Paraná: Campos Gerais, Norte, Oeste e Sudoeste. “Vimos que todos os aviários estão trabalhando com prejuízo considerando o longo prazo. Mesmo naqueles em que os custos operacionais são cobertos, isso permite pensar apenas na viabilidade a médio prazo, pois, em uma análise com um prazo maior, o capital está sendo corroído”, alerta o economista Ademir Francisco Girotto.