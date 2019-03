Coluna ADI do dia 21 de março de 2019

Respostas rápidas

“Um governo precisa se adequar à realidade em que vive a sociedade”. A afirmação é do chefe da Casa Civil, Guto Silva. Segundo ele, a determinação do governador Ratinho Junior é de que toda a máquina pública possa dar respostas rápidas às necessidades da população e isso exige que o governo, como um todo, possa agir de forma integrada para reduzir custos, aumentar a agilidade e a qualidade dos serviços prestados e garantir transparência em todas as suas ações.

Governo 5.0

Guto Silva lembra que a população deixou bastante claro nas últimas eleições que quer mudanças na forma de governar e o Paraná respondeu a isso de forma rápida, com a adoção de medidas inéditas na gestão pública como o Compliance, a lei de eficiência e a criação de um dos mais modernos programas de concessões do País. O chefe da Casa Civil compara a gestão do governo à tendência mundial que sucede a revolução tecnológica promovida pela Indústria 4.0. “Quando o mundo avança em direção a uma Sociedade 5.0, precisamos garantir que estamos prontos para oferecer um Governo 5.0”, diz.

Aposentadoria

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) aprovou a PEC que trata do fim da aposentadoria dos governadores. O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSDB), comunicou que cinco partidos vão integrar a comissão especial que vai tratar da matéria: PSDB, PSL, PSB, PSD e PSC. Eles terão três dias, a partir de segunda-feira, 25, para indicar seus representantes na comissão que terá 48 horas para sua instalação.

Femoclam

O presidente da Federação das Associações de Moradores de Curitiba e Região Metropolitana, Nilson Pereira, convocou para o próximo 8 de abril, as eleições para a nova diretoria da entidade. A Femoclam vai completar 33 anos e reúne 2 mil associações.

Mercosul

O deputado Vermelho (PSD-PR) foi indicado pelo líder do PSD, André de Paula (PE), a integrar a Comissão Mista da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.

Mais turistas

Com a liberação do visto para americanos, japoneses, australianos e canadenses, o Ministério de Turismo espera uma injeção de mais R$ 1 bilhão na economia. “Foz do Iguaçu tem potencial para se tornar um dos principais aeroportos do Sul do Brasil, um grande hub do Mercosul e dos países andinos”, diz o secretário de Turismo Gilmar Piolla. A prefeitura e os governos estadual e federal vão investir até 2022 mais de R$ 1 bilhão em obras de infraestrutura para atender os turistas.

Energia no Sudoeste

Será nesta sexta-feira, 22, na sede da Amsop em Francisco Beltrão, o encontro entre prefeitos e empresários da região e a direção da Copel. No encontro, articulado pelo deputado Ademar Traiano (PSDB), a Copel vai apresentar os investimentos previstos para melhorar a distribuição de energia elétrica na região. Nos últimos meses, as interrupções têm se tornado ainda mais frequentes e afetado, principalmente, a avicultura e a produção de leite.

Reforma

A Assembleia Legislativa recebeu o projeto de substitutivo geral que trata da reforma administrativa proposta pelo governador Ratinho Junior. A nova proposta, segundo a mensagem, acatou as sugestões dos deputados. O substitutivo foi encaminhado para a CCJ.