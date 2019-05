Coluna ADI do dia 21 de maio de 2019

“Temos que resolver”

“Estou muito preocupado com a economia brasileira. Estamos caminhando para uma crise econômica grave, e a dívida pública só aumenta. É preciso achar uma solução. Não adianta o Executivo culpar o Legislativo e vice versa. Temos que resolver” – do senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR), ao se pronunciar na tribuna do Senado.

Convenção do DEM

Será neste sábado (25), na Sociedade Thalia em Curitiba, a convenção estadual do DEM. Serão eleitos novo diretório, delegados à convenção, conselho fiscal, conselho de ética e conselho consultivo. A convocação é do presidente do DEM no Paraná, deputado Pedro Lupion.

Consumo das famílias

O consumo das famílias vai aumentar no interior. Os dados do IPC Maps apontam que o potencial de consumo das famílias no País pode movimentar até R$ 4,7 milhões – 64,8% da somatória de bens e serviços – em 2019. As capitais perderão espaço no consumo, de 29,6% para 28,9%, e o interior vai elevar de 54% para 54,4%.

Fraudes no INSS

A MP que promove mudanças de combate a fraudes e acelera a revisão de benefícios irregulares no INSS, foi aprovada em comissão mista do Congresso Nacional e agora segue para votação em plenário. Dos 34 milhões de benefícios, estima-se que 3,8 milhões decorram de decisões judiciais. Há ainda mais de 3 milhões de processos com suspeitas de irregularidades, cuja revisão poderá economizar R$ 10 bilhões em um ano. Para tanto, serão criados programas específicos de revisão, com vigência estimada até o fim do ano que vem.

Ziraldo e Netflix

Menino Maluquinho, personagem criado por Ziraldo, vai virar animação da Netflix através da ZAP (Ziraldo Artes e Produções) criada pelo paranaense Rogério Mainardes. “No ano em que Ziraldo completa 86 anos, abrimos as portas do mundo para o seu talento, por meio da Netflix, que o levará para as telas de cerca de 190 países. É um salto enorme para o reconhecimento mundial da obra do cartunista e para todo o potencial do licenciamento e merchandising que agora se abre num novo universo de negócios”, diz.

Voe Paraná

O governador Ratinho Junior adiantou a um grupo de prefeitos do noroeste que vai lançar nas próximas semanas o programa Voe Paraná para estimular a aviação regional. Pelo programa, serão usadas pequenas aeronaves que vão ligar Curitiba a dez cidades do interior: Cornélio Procópio, Paranavaí, Toledo, Guarapuava, Paranaguá, Francisco Beltrão, Umuarama, Campo Mourão, Cascavel e Telêmaco Borba.

PCC no Paraguai

Estudo coordenado pelo professor Juan Martens, doutor em Criminologia da Universidade Federal de Pilar, revela que o PCC já é o grupo criminoso mais atuante no Paraguai, com domínio preponderante nas penitenciárias.

Legalize já

O deputado Vermelho (PSD) voltou a defender o projeto de lei que legaliza os jogos de cassino no País. “Desta vez o projeto sairá do papel porque o Brasil não pode continuar perdendo divisas e deixando de gerar milhares de empregos”, disse Vermelho. Segundo dados da Frente Parlamentar de Turismo, o País poderá arrecadar até R$ 30 bilhões por ano com a legalização dos jogos e gerar mais de 600 mil empregos diretos.

Legalize II

Vermelho quer urgência no projeto: “A legalização de cassinos gerará emprego e mais divisas para o País porque os brasileiros estão indo jogar no exterior. Nós temos o dever de agilizar e aprovar o projeto porque iremos tirar milhares de brasileiros da informalidade”.