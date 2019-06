Coluna ADI do dia 20 de junho de 2019

“Forte nas eleições”

O deputado e presidente estadual do PSDB, Paulo Litro, adiantou que os tucanos terão uma atuação forte nas eleições municipais, com projetos para o Executivo e o Legislativo alinhados com as principais demandas e realidades de cada região do Paraná. “Iremos reforçar ainda mais esse trabalho no segundo semestre, com os encontros regionais”. O partido, segundo o deputado, vai viabilizar candidaturas para prefeito no maior número de municípios e dar continuidade a parcerias bem-sucedidas como acontece em Curitiba com o prefeito Rafael Greca (DEM) e o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSDB).

Ponta Grossa-Foz

Os prefeitos Marcelo Rangel (Ponta Grossa) e Chico Brasileiro (Foz do Iguaçu) assinaram carta de intenção para abertura de voos da Azul Linhas Aéreas entre as duas cidades. O aeroporto de Ponta Grossa atende os 23 cidades dos Campos Gerais e nos cincos primeiros meses deste ano recebeu cerca de 20 mil passageiros – aumento de 18,61% em relação ao mesmo período do ano passado.

Novos hotéis

A rede hoteleira de Foz do Iguaçu contará com seis novos empreendimentos até meados de 2020. Com os investimentos, o número de leitos deve passar dos atuais 27,5 mil para 32 mil. Na lista estão um hotel de luxo e um econômico do Grupo Viale – que já conta com dois na cidade -, outro da rede Mabu, um da rede Hard Rock, um resort ligado ao complexo Dreamland e um segundo Recanto das Cataratas, este também na linha de hospedagem de luxo.

Parque em Colombo

A prefeita Beti Pavin (PSDB) assinou ordem de serviço no valor de R$ 5 milhões para as obras do Parque Linear do Palmital, no Bairro Guaraituba, em Colombo. O parque, um dos maiores da Região Metropolitana de Curitiba, terá 3,5 quilômetros de extensão com ciclovia, vias de pedestres para caminhada, lagoa, estacionamento, praças com mobiliários urbanos, pista de skate, quadra de vôlei e futebol, playground e passarelas de ligação.

Campo Mourão

O deputado Douglas Fabrício (Cidadania) cobrou mais segurança no anel viário de Campo Mourão, na Rodovia BR 158, devido aos constantes assaltos no local. “Quem viaja para Cascavel ou Foz do Iguaçu tem medo e desta vez os bandidos ainda se enganaram. Queriam assaltar sacoleiros e abordaram um ônibus de estudantes. A Polícia tem setor de inteligência e condições para resolver esta situação. Os assaltos aos ônibus no anel viário se tornaram rotina. Vamos levar este caso ao governador Ratinho Júnior”, afirmou.

Combate a fraudes

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de combate a fraudes previdenciárias. A lei, relatada pelo deputado Paulo Martins (PSC-PR), no Congresso Nacional, cria um programa de revisão de benefícios com indícios de irregularidades e autoriza o pagamento de um bônus aos servidores do INSS para cada processo analisado fora do horário de trabalho. Exige ainda um cadastro para o trabalhador rural feito pelo governo e não mais pelos sindicatos, como é feito hoje. Além disso, amplia o número de contribuições mínimas exigidas para a requisição do benefício pela família do detento.

Proibição

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei do deputado Luiz Fernando Guerra (PSL) que proíbe a venda de cães e gatos em petshops e clinicas veterinárias. A proposta veta o comércio dos animais em lojas físicas e online e somente criadores registrados serão autorizados para fazer a reprodução e venda. Guerra quer reduzir o número de canis clandestinos no Estado.