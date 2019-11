Coluna ADI do dia 19 de novembro de 2019

Prêmio do Turismo

Foz do Iguaçu concorre com seis cases e dois profissionais de destaque no Prêmio Nacional de Turismo, organizado pelo Ministério do Turismo. O paranaense Gilmar Piolla, ex-superintendente da Itaipu Binacional, concorre ao prêmio Profissionais de Destaque. “Foz do Iguaçu é o destino com o maior número de cases selecionados. Sinaliza que estamos no caminho certo e que a Gestão Integrada do Turismo está fortalecida e reconhecida como uma experiência exitosa. É uma honra representar Foz nesse momento tão importante para o desenvolvimento do turismo”, diz Piolla, atual secretário municipal de Turismo.

Projetos

Entre os projetos selecionados estão: Gestão Integrada do Turismo, #CataratasDay, Festival das Cataratas, Trilha Jovem Iguassu, Revitalização do Marco das Três Fronteiras e Hackatour Cataratas. A votação se dá pela internet, no site do Ministério do Turismo (turismo.gov.br).

Pro Tork

A Pro Tork, líder na produção de motopeças na América Latina, vai investir R$ 100 milhões na construção de uma nova fábrica de pneus em Siqueira Campos, Norte Pioneiro. Na fase inicial, a partir de janeiro de 2020, serão criados 500 empregos diretos.

Sem extinção

A Confederação Nacional dos Municípios promove nesta quarta (20), em Curitiba, o encontro “Todos pelos municípios – ação contra a proposta do de extinção de municípios”. O encontro começa às 14h no Hotel Bourbon.

***Nova direção

O ex-deputado Nereu Moura assume na próxima segunda-feira (25) a presidência da Fundação Ulysses Guimarães – braço de estudos e pesquisas do MDB-PR. Nereu substitui o deputado Requião Filho, que estava no cargo desde 2015. A posse será às 14h na Assembleia Legislativa.

Aumenta corrupção

Para 61,4%, a corrupção vai aumentar depois da decisão de STF que acabou com a prisão em segunda instância, aponta levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas. Mesmo assim, a decisão não foi considerada importante na vida de brasileiro. Entre os conceitos indiferente (12,2%), pouco importante (12,3%) e nada importante (18,2%), o percentual somou 42,7%. Muito importante (24,6%) e importante (27,2%) somaram 52,8%.

Imposto de Renda

O senador Flávio Arns (Rede-PR) apresentou projeto de lei que restabelece a cobrança do Imposto de Renda na distribuição de lucros e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas aos seus sócios e acionistas. A proposta já está pronta para ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos e prevê a alíquota será de 15%.

Império da lei

O ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) argumenta que “exigir a punição dos culpados não é vingança, é, sim, império da lei”. Moro diz que para “reduzir a impunidade é essencial não só para justiça, mas também para prevenir novos crimes, aumentando os riscos de violação da lei penal”. “A prisão em segunda instância representa um alento para os que confiam que o devido processo não pode servir como instrumento para a impunidade e para o avanço do mundo do crime”.

***Startups

Startups do agronegócio e educação inovadora são vencedoras do 10º Desafio Paraná de Startups. Monitoramento preditivo de lavouras, desenvolvimento de espaços de cultura maker e uso de drones em sala de aula. Esses são os produtos das respectivas startups vencedoras do concurso promovido pela Fiep.