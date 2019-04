Coluna ADI do dia 18 de abril de 2019

Greca de licença

O engenheiro Eduardo Pimentel assumiu ontem o cargo de prefeito de Curitiba por 11 dias até o retorno do prefeito Rafael Greca, que estará de licença até 28 de abril.

Orçamento

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), recebeu ontem o projeto da lei de diretrizes orçamentárias de 2020 que prevê receitas correntes de R$ 57,6 bilhões e estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da Lei de Orçamento Anual que será votada pela Assembleia no segundo semestre.

Criança Feliz

O programa Criança Feliz será implantado no Paraná nesta quinta-feira (18), às 10h, pelo governador Ratinho Junior e pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. No Estado, o programa terá uma abordagem diferente do restante o País, com ampliação da faixa etária atendida, de 6 para 12 anos, e dos serviços oferecidos.

Klabin investe

O presidente da Klabin, Cristiano Cardoso Teixeira, anunciou o investimento de R$ 9,1 bilhões na ampliação da fábrica de Ortigueira, no Paraná. A empresa explica que a nova unidade prevê a instalação de duas máquinas com capacidade de produção de 920 mil toneladas anuais de papéis. A construção da nova planta vai abrir 11 mil postos de trabalho na região e a companhia estima iniciar as atividades da nova planta em 2021.

Queda de embarques

Entre 2014 e 2018, o número de decolagens domésticas e internacionais realizadas pelos aeroportos paranaenses caiu 16%. De acordo com o deputado Homero Marchese (Pros), foram 57.223 decolagens em 2014 ante 48.051 ano passado. A queda foi acompanhada por aumento do preço das passagens. No Aeroporto Afonso Pena, o mais movimentado do Estado, os aumentos bateram na casa dos 201% no voo para Viracopos, em Campinas, e 160% no voo para Londrina.

O novo PSDB

O presidente do PSDB do Paraná, deputado Ademar Traiano, disse ser favorável à mudança de nome da legenda que está sob consulta dos filiados. O presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, disse que a ideia é “fazer uma profunda mudança no estatuto e aprovar o primeiro Código de Ética do PSDB”.

Hospital de Toledo

O deputado estadual Michele Caputo (PSDB) defendeu a abertura imediata do Hospital Regional de Toledo. A estrutura está pronta há mais de três anos. O impasse está no modelo de gestão que ainda não foi definido. A ideia é de que a unidade se torne um hospital escola vinculado à UFPR servindo ao curso de medicina instalado em Toledo. “A estrutura foi construída com recursos federais e tem como vocação ser um hospital de ensino”, defende Michele Caputo.

Bancada da bala

Dos 30 deputados federais paranaenses, 14 fazem parte da “bancada da bala” composta por 199 parlamentares. São eles: Aline Sleutjes (PSL), Boca Aberta (Pros), Christiane Yared (PR), Evandro Roman (PSD), Felipe Francischini (PSL), Filipe Barros (PSL), Luísa Canziani (PTB), Luiz Nishimori (PR), Paulo Martins (PSC), Pedro Lupion (DEM), Stephanes Junior (PSD), Sargento Fahrur (PSD), Toninho Wandscheer (Pros) e Vermelho (PSD).