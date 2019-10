Coluna ADI do dia 15 de outubro de 2019

Nova direção

O prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri, assume nesta sexta-feira (18) a presidência do Podemos do Paraná. A posse será às 10h no Plenarinho da Assembleia Legislativa.

Pré-sal

O deputado Pedro Lupion (DEM-PR), vice-líder do Governo no Congresso Nacional, foi um dos principais articuladores do projeto de lei da cessão onerosa que prevê R$ 494,4 milhões aos 399 municípios do Paraná. “Os recursos vão permitir que os prefeitos invistam em custeio ou em obras, ou façam uma reserva para o pagamento de suas despesas previdenciárias. Uma briga importante que uniu forças com os prefeitos brasileiros e que dará oportunidade de melhorias para as cidades”.

Los quatro

O deputado Júnior Bozzella (PSL-SP) afirmou que o partido vai expulsar a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) e os deputados Bibo Nunes (PSL-RS), Alê Silva (PSL-MG) e Douglas Garcia (PSL-SP). O comando do PSL se reúne hoje em Brasília e vai anunciar a decisão.

Ginásio adaptado

O deputado Cobra Repórter (PSC) defende que ginásios de esporte no Paraná sejam 100% adaptados para que as pessoas com deficiência pratiquem esportes com segurança e comodidade. “Fiquei surpreso ao saber que não existe ginásio devidamente preparado para receber os atletas do paradesporto. Vou me empenhar em fazer o que for possível para que esse projeto se concretize”.

Revitalizada

O prefeito de Reserva, Frederico Hornung Neto (MDB), agradeceu o investimento de R$ 4 milhões na recuperação e na melhoria da PR-441 que faz a ligação da cidade ao Distrito de Caetano Mendes, em Tibagi. “Um serviço lindo. Agradeço ao deputado Alexandre Curi (PSB), ao governador Ratinho Júnior e ao secretário Sandro Alex [Infraestrutura e Logística]. Uma obra muito importante para a nossa região”.

Emendas

O relator do Orçamento, deputado Evandro Arapujo (PSC), adiantou aos deputados que o prazo para apresentação das emendas ao orçamento do Estado começa hoje e se estende até o dia 5 de novembro. O orçamento de 2020 será de R$ 49,9 bilhões, R$ 11 bilhões para o regime próprio da Previdência e R$ 3,7 bilhões para investimentos.

Conservadores

Os paranaenses marcaram presença no CPAC Brasil, evento conservador realizado em São Paulo e que teve a presença do alto escalão do governo federal e do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O deputado Delegado Fernando Francischini (PSL-PR) palestrou sobre direitos humanos e criminalidade. O deputado Filipe Barros (PSL), um dos prediletos da família Bolsonaro, bateu ponto. Quem também passou por lá foi o empresário Wilson Picler, dono do Grupo Uninter, que pode voltar às disputas eleitorais ungido pelo bolsonarismo.

Pedágio

Os manifestantes ocuparam de novo a praça de pedágio de Jataizinho na BR-369 e cobram a redução da tarifa de pedágio considerada por eles a mais cara do Brasil. A tarifa para carro custa R$ 27,77. Os manifestantes desbloquearam as cancelas e liberaram o tráfego. Novo protesto deve acontecer neste fim de semana.