Coluna ADI do dia 15 de março de 2019

Encontro

O MDB vai reunir a executiva do partido na próxima quarta-feira, 20, em Brasília. Na pauta que deve reunir ainda governadores, prefeitos e deputados do partido, as eleições municipais de 2020 e a relação com o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Marcha dos prefeitos

A 22ª Marcha dos Prefeitos será de 8 a 11 de abril em Brasília. A maioria dos ministros do governo federal deve bater ponto no encontro que deve reunir mais de 3 mil prefeitos e gestores municipais. O municipalismo e o pacto federativo devem marcar as discussões dos prefeitos na capital federal.

Estratégico

O governador Ratinho Junior afirma que o corredor bioceânico é um projeto estratégico do Estado. “Queremos fazer do Paraná o hub logístico da América do Sul”, reitera. A Itaipu Binacional fará o projeto executivo da ligação ferroviária entre Paranaguá e Antofagasta, interligando a Argentina e o Paraguai. Ratinho Junior já levou o projeto ao presidente Jair Bolsonaro e também vai apresentá-lo ao presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez.

Terra do leite

O Sul do Brasil produz mais leite do que a Argentina. A produção da região duplicou de 2000 para cá e se tornou uma atividade essencial para a maioria dos produtores rurais. De 2000 a 2017, o Sul se tornou a maior região produtora, passou o Sudeste, que tem em Minas Gerais o maior estado produtor de leite do País. O Sul cresceu a uma média de 6% ao ano contra 3,2% do Brasil.

Fronteira

O secretário Luiz Carbonell (Segurança Pública) coordenou a primeira reunião que vai estruturar a Polícia Militar para atender os crimes de contrabando e até mesmo auxiliar nos crimes transfronteiriços. “Já fizemos uma reunião com o Exército para podermos integrar as ações com as Forças Armadas”, diz.

Cidade da Polícia

O grande projeto de longo prazo na segurança pública no Paraná é a Cidade da Polícia, estrutura que unificaria áreas de planejamento e inteligência. “É uma determinação do governador Ratinho Junior. Acredito que em duas semanas começamos a materializar essa proposta”, diz o secretário Luiz Carbonel.

Celulose

Com alta de 67,9% nas vendas para outros países no primeiro bimestre de 2019, a celulose assumiu o inédito terceiro lugar na pauta de exportações do Paraná. Foram negociados US$ 177,7 milhões nos dois primeiros meses do ano, contra US$ 105,8 milhões em igual período de 2018 – quando era o quinto mais exportado pelo Estado.

Há vagas

Para o primeiro semestre, o Senai no Paraná está com mais de 1,2 mil vagas abertas para cursos técnicos semipresenciais. Nessa modalidade, 80% das aulas são a distância e 20% presenciais nos laboratórios do Senai. Os valores das mensalidades são acessíveis, a partir de R$ 226.

Contorno

O deputado Ademar Traiano (PSDB) obteve do governador Ratinho Junior a garantia de que as obras do Contorno de Francisco Beltrão terão continuidade. Essa e outras obras do sudoeste serão retomadas no mais breve espaço de tempo possível. “Foi feito um pente-fino para avaliar as obras prioritárias e, é claro, o Contorno de Francisco Beltrão é uma obra prioritária”, disse Ratinho Junior.

Água boa

A Sanepar garante a qualidade da água distribuída à população de Cascavel. Análises laboratoriais feitas nas últimas semanas atestam a potabilidade da água, conforme os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. A Sanepar poderá responsabilizar criminalmente pessoas que divulgarem notícias falsas sobre os serviços prestados pela empresa.