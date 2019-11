Coluna ADI do dia 14 de novembro de 2019

Inovação

Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Inovação, vai ser mediadora de um workshop para cidades brasileiras no Congresso Mundial Smart City em Barcelona no próximo dia 20. O tema será “Uso de tecnologia na construção de cidades mais inclusivas, sustentáveis e eficientes”. No mesmo dia, às 19h, será divulgada a cidade vencedora do prêmio City Awards, o mais importante do mundo de cidades inteligentes. Curitiba concorre com o case Vale do Pinhão, que conecta o ecossistema de inovação da cidade. As outras finalistas são Teerã, Estocolmo, Seul, Bristol e Montevidéu.

Prêmio

O prefeito Rafael Greca estará no Congresso Smart City em Barcelona. Acredita que, se trouxer o prêmio de Cidade Mais Inteligente, ganha mais um trunfo para a reeleição.

Polo Tecnológico

No lançamento do Polo Tecnológico Agro em Londrina, a ministra Tereza Cristina (Agricultura) destacou a importância da sua implantação ao agronegócio brasileiro: “Esse polo, certamente, vai alavancar a tecnologia e inovação no agronegócio”. A ministra também parabenizou a deputada Luísa Canziani (PTB) pelo trabalho, empenho e destinação de emenda parlamentar que viabilizou a implantação do polo tecnológico em Londrina.

Aliança

O presidente do Aliança pelo Brasil no Paraná, partido recém-criado pelo bolsonarismo, será o deputado Filipe Barros, pré-candidato a prefeito em Londrina. “É necessário uma verdadeira e nova aliança com o povo brasileiro para a construção de um novo Brasil. Quer ser um aliado? Eu seguirei nosso presidente”, disse Filipe Barros.

Com Bolsonaro

A deputada Aline Sleutjes também anunciou que acompanha o presidente no Aliança pelo Brasil. “Eu me elegi com a bandeira do Governo Bolsonaro, confio nele e acredito que esse governo realmente dará certo, então não tenho como ficar no PSL sem o presidente”.

Francischini

Os Francischinis, pai e filho, anunciaram que continuarão no PSL. Felipe, presidente da CCJ na Câmara dos Deputados, disse que continuará apoiando o Governo Bolsonaro. Já o delegado, presidente da CCJ na Assembleia Legislativa, será candidato do partido a prefeito de Curitiba,

Segunda Instância

O deputado Cobra Reporter (PSD) apoia a PEC da segunda instância. “Corruptos estão sendo soltos e a impunidade torna-se um triunfo? O País tem que mudar. Isso é inaceitável! A decisão do STF foi um grave retrocesso. Cabe agora aos parlamentares em Brasília corrigir o posicionamento do Supremo. Eu defendo a PEC que permite a prisão após condenação em 2ª instância”.

***Amigo da Marinha

O deputado Tião Medeiros (PTB) recebeu a medalha Amigo da Marinha. A homenagem foi prestada pela Sociedade dos Amigos da Marinha. Segundo o capitão dos Portos do Paraná, Rogério Machado, a condecoração é uma forma de reconhecimento pelo empenho e pelos trabalhos prestados pelo deputado.

Sou contra

O deputado Tiago Amaral (PSB) diz ser “radicalmente contra” à proposta da PEC do Pacto Federativo que estabelece a fusão dos municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% das receitas. “É necessário que os municípios sejam sustentáveis, mas eu não consigo admitir a possibilidade de exigirmos que pessoas que se identificam com a cidade ‘a’ sejam a partir de agora compreendidas como pertencentes à cidade ‘b’”.