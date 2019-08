Coluna ADI do dia 14 de agosto de 2019

Eu apoio, porém…

O presidente Jair Bolsonaro reafirmou ao deputado Newton Cardoso Junior (MDB-MG) ser favorável à regulamentação de jogos e cassinos no País, mas disse que a decisão deve ser de cada estado. Newton Cardoso disse ao presidente que a atividade pode ser legalizada, principalmente nos cassinos em resorts, e que essa é uma de suas prioridades na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, do qual é presidente.

Aeroporto

Em Brasília, o prefeito Marcelo Rangel (PSDB) acertou o repasse de mais R$ 35 milhões para reforma e ampliação do aeroporto de Ponta Grossa. “Em seis meses de 2019, foram mais de 24 mil embarques e desembarques e, com os R$ 35 milhões em investimentos estruturais, vamos oferecer melhores condições aos passageiros e atrair mais opções de voos para novos destinos”.

É a saúde

Pesquisa do Instituto Paraná aponta que, para os brasileiros, a saúde pública deve ser a principal prioridade do presidente Jair Bolsonaro. Entre os 2.062 entrevistados, 44,3% afirmaram que a saúde é mais prioritário, seguida de educação (16%), geração de empregos (15,6%), segurança (7,3%), combate à corrupção (6,3%) e economia (6%). O levantamento foi feito de 5 a 9 de agosto em 174 cidades.

***Frango ao Japão

O volume de carne de frango exportado em julho foi o maior de 2019. Os Emirados Árabes e a Arábia Saudita formam o terceiro maior destino do frango brasileiro, superado pelo Japão, segunda posição e a China, principal destino da proteína nacional. As exportações somaram 387,6 mil toneladas e no mercado nacional, os preços caíram na maior parte das regiões nos últimos dias.

Terras argentinas

Depois da vitória da oposição na Argentina, agora no país vizinho a culpa dos problemas não é do governo anterior, mas do governo que está por vir. Um portenho conta a seguinte máxima: você volta para a Argentina em 20 dias e vê que tudo mudou, mas se voltar depois de 20 anos, vê que está tudo igual.

Capital do gado

De hoje a domingo, Curitiba é a capital do gado da raça holandesa com o 15º Holstein de las Américas, congresso que reúne criadores da raça de 20 países das Américas Central, Sul e Norte. A programação terá painéis e palestras, além de visitas a propriedades e agroindústrias e à Agroleite, feira do setor leiteiro em Castro.

Inovação é o desafio

O deputado Romanelli (PSB) afirma que a inovação e as novas tecnologias são os desafios que se impõem ao País e ao setor público: “Pesquisa da federação das indústrias do Ceará considerou o Paraná o segundo estado mais inovador do País. Isso porque avançamos em tecnologia, ciência e conhecimento, o que nos impõe cotidianamente novos paradigmas. E se há um setor em que estamos atrasados é o do conhecimento. Esse, seguramente, é o nosso maior problema estruturante”.

Infraestrutura

“O investimento na infraestrutura é componente das dificuldades na agregação de custos a mais nos produtos. O transporte é caro e deficiente por causa das rodovias e da falta de uma malha ferroviária. O investimento é primordial para que os nossos produtos tenham competitividade. Em 2021, vencem as concessões das rodovias. É um processo importante, pois temos que melhorar a condição das vias e principalmente baratear os custos do pedágio. Nós buscamos a unidade para que tenhamos o melhor investimento com menor custo possível” – do empresário Carlos Walter Martins Pedro, que disputa hoje a eleição da Fiep.