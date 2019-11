Coluna ADI do dia 13 de novembro de 2019

Cena nacional

Fez sucesso a participação do governador Ratinho Junior em encontro de conselheiros da Associação Comercial de São Paulo. Entre eles, os ex-senadores Jorge Bornhausen e Heráclito Fortes, o ex-deputado José Carlos Aleluia e o ex-governador gaúcho Germano Rigotto. Elogiado pelas ideias, pela postura, pela desenvoltura e pelo entusiasmo com o Paraná, Ratinho Junior foi estimulado a participar mais do debate nacional. “É uma figura muito rara no quadro político nacional. É impossível pensar que sua ação política fique restrita ao Paraná”, disse o cientista político Rubens Figueiredo, membro dos conselhos da associação empresarial paulista.

Candidato

O deputado Marcio Pacheco (PDT) adiantou à coluna que vai disputar a Prefeitura de Cascavel em 2020. Pacheco articula o centro-esquerda e vai enfrentar o prefeito Paranhos (PSC), candidato à reeleição.

BRT-Curitiba

O pioneiro sistema de ônibus expressos de Curitiba que deu origem ao BRT (Bus Rapid Transit – Transporte Rápido por Ônibus), criado pelo ex-prefeito Jaime Lerner, está entre os 50 projetos mais influentes do mundo nos últimos 50 anos, segundo ranking elaborado pelo Project Management Institute PMI – Instituto de Gerenciamento de Projetos.

Há vagas

A ampliação da fábrica de papeis e embalagens da Klabin, em Ortigueira, vai contratar 1,5 mil trabalhadores, a maioria de construção civil, somente no decorrer de novembro e dezembro. Até o meio de 2020, estima a empresa, até 10 mil pessoas estarão empregadas pelo projeto. Anunciada em abril, a expansão da Puma II é o maior investimento privado da história do estado. Para colocar em funcionamento, a gigante dos papeis e celuloses se comprometeu a desembolsar R$ 9 bilhões.

Fake news

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que pune com dois a oito anos de prisão quem divulgar notícias falsas com finalidade eleitoral. Com a sanção segunda-feira, também passa a ser considerado crime divulgar denúncias caluniosas contra candidatos em eleições.

Pastoral da Criança

Florestópolis recebeu o título de Berço da Pastoral da Criança, homenagem proposta em projeto de lei do senador Flávio Arns (Rede-PR). A pastoral foi fundada na cidade do norte do Paraná em 1983 pela médica Zilda Arns com objetivo de combater a mortalidade infantil.

Consulado

O senador Alvaro Dias (Pode-PR) encaminhou ao ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) abaixo-assinado com 500 assinaturas de brasileiros que pedem a abertura de um consulado do Brasil em Orlando, Flórida, nos EUA. No ofício, o senador relata as dificuldades vividas pelos brasileiros que residem na cidade, que precisam viajar 400 quilômetros até Miami, a fim de obter atendimento consular.

Proibido

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei que proíbe o BNDES de financiar projetos em outros países. Proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça para votação final.

Pedágio mais barato

O governador Ratinho Junior (PSD) adiantou que finalizou as tratativas com o Ministério da Infraestrutura e incluiu a PR-280 dentro das novas concessões. A partir de 2021, o Paraná passará de 2,5 mil quilômetros para 4,1 mil quilômetros de rodovias pedagiadas. “Serão pedágios com tarifas pelo menos 50% mais baratos que os atuais, com todo o processo de concessão ocorrendo com transparência, dentro da Bolsa de Valores de São Paulo”, ressaltou.