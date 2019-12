Coluna ADI do dia 12 de dezembro de 2019

Mais saúde

O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSDB), participou com o governador Ratinho Junior (PSD) do lançamento de um programa de interiorização da saúde que vai entregar equipamentos da área da saúde no valor de R$ 168 milhões para mais de 200 cidades. “Os deputados estaduais demonstram mais uma vez – como fizeram em votações decisivas para os interesses do Estado, e quando economizam recursos do Parlamento para obras que vão beneficiar todos os paranaenses – que priorizam, acima de tudo, os interesses do Paraná”.

***Economia

A Assembleia vem devolvendo ao governo do Estado, nos últimos anos, recursos que são seus por determinação constitucional. São valores que o Parlamento economiza e deixa de usar. Esse dinheiro vem bancando programas importantes do governo do Estado. Os recursos devolvidos neste ano estão bancando importantes ações na área da saúde. Estão financiando, por exemplo, o programa de aquisição de equipamentos, como raio-x, ambulâncias e construção de UBS.

Consórcio

Os deputados aprovaram em segundo turno a PEC do deputado Anibelli Neto (MDB) que dispõe sobre a possibilidade de municípios do mesmo complexo geoeconômico e social se associarem para fins de interesse comum. A medida permite que a associação entre municípios possa ocorrer em casos de desastres humanos ou naturais, sendo possível a cessão de bens entre associados.

Blocos de gelo

Para ajudar a diminuir o calor de Foz do Iguaçu, comum nesta época do ano, o Parque das Aves oferece blocos de gelo com frutas para as aves se refrescarem durante o verão. E os visitantes do atrativo terão a oportunidade de acompanhar as aves interagindo no Viveiro das Araras.

Estranhamento

Causou estranhamento no Congresso Nacional que a suspensão do deputado Boca Aberta (Pros) foi garantida com os votos do Psol, do PCdoB e do PT. O relator Alexandre Leite (DEM-SP) pediu a cassação, mas prevaleceu um acordão dos partidos de esquerda para salvar o mandato do deputado paranaense.

Rossoni assume

Em caso de afastamento do deputado Boca Aberta (Pros), com pedido feito pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, quem assume é o empresário Valdir Rossoni (PSDB). Isso deve acontecer no primeiro semestre de 2020 (Boca Aberta ainda tem alguns recursos e a suspensão tem que passar pelo plenário do Legislativo). A expectativa dos próximos de Rossoni é de que o tucano assume o mandato de forma definitiva até o fim de 2022, já que o mandato de Boca Aberta está pendurado por uma liminar.

***Engorda

O governador Ratinho Junior vai lançar o projeto de reurbanização do litoral do Paraná. Entre as ações, destaque para as obras de recuperação da Orla de Matinhos, com previsão para a engorda da areia da praia e área de contenção de ressacas, além da construção e revitalização de canais para evitar enchentes. O orçamento estimado para o projeto é de R$ 660 milhões. Parte dos recursos virá do empréstimo, já autorizado pela Assembleia Legislativa, no valor total de R$ 1,6 bilhão.

Tarifa Zero em PG

O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) anunciou a universalização do transporte coletivo em Ponta Grossa. A medida, inédita em cidades com mais de 300 mil moradores, deve ser implantado nos próximos meses. Rangel encaminhou o projeto para a Câmara Municipal e a principal mudança é a criação de uma taxa do transporte coletivo, que utiliza como base a lei federal do vale-transporte. “Hoje, a média de pagamento do vale-transporte para empresas é em torno de R$ 180 a R$ 190. A taxa social será de 121,66”, explica.